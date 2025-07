Le vice-ministre des AE Dang Hoàng Giang met en avant la diplomatie parlementaire pour la paix et le développement

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân. Photo: VNA

À l'invitation de la présidente de l'Union interparlementaire (UIP), Tulia Ackson, du secrétaire général de l'UIP, Martin Chungong, du président de la Chambre des représentants du Maroc, Rachid Talbi Alami, et du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân participera à la 6ᵉ Conférence mondiale des présidents de parlement en Suisse, mènera des activités bilatérales en Suisse et effectuera des visites officielles au Maroc et au Sénégal du 22 au 30 juillet 2025.

À cette occasion, le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoàng Giang a accordé une interview à la presse, soulignant l'importance particulière de cette mission tant sur le plan bilatéral que multilatéral.

Sur le plan bilatéral, il s'agit du premier déplacement à l'étranger du président de l'AN Trân Thanh Mân en Suisse, ainsi que de sa première visite officielle au Maroc et au Sénégal. Il s'agit également, pour le Maroc, de la première visite officielle d'un dirigeant vietnamien de haut rang depuis six ans, et pour le Sénégal, de la première depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Cette tournée du président de l'AN contribuera à consolider et renforcer les relations d'amitié et de coopération mutuellement bénéfiques entre le Vietnam et le Sénégal, le Maroc et la Suisse, tout en promouvant la coopération entre le Vietnam et les régions africaines et européennes. Elle constituera également une occasion pour le Vietnam de diversifier ses partenariats économiques et commerciaux, de développer la coopération dans de nombreux domaines, y compris la coopération parlementaire avec ces trois pays, et de mobiliser au mieux les ressources internationales au service des objectifs de développement national dans l'ère de l'essor de la nation. Elle contribuera par ailleurs à rehausser l'image et le statut du Vietnam ainsi que de son Assemblée nationale sur la scène internationale.

Sur le plan multilatéral, la 6e Conférence des présidents de parlement (IPU 6), qui réunira plus de 110 présidents du monde entier, se tient dans un contexte mondial complexe. Le thème de cette édition "Le monde dans la tourmente : coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous" reflète les priorités partagées de la communauté internationale.

Le Vietnam, en tant que membre actif de l'Union interparlementaire (UIP) et des Nations unies, souhaite y partager ses expériences en matière de maintien de la paix, de développement durable, de renforcement des relations extérieures, d'intégration internationale, de respect du droit international, de promotion de la solidarité et de la coopération internationale, pour la paix, la stabilité et la prospérité de tous peuples, de tous les pays dans la région et le monde.

La mission du président de l'AN Trân Thanh Mân contribuera également à affirmer fortement les grandes orientations, les politiques et les efforts constants du Vietnam en matière de développement socio-économique, à promouvoir le multilatéralisme, à créer une dynamique pour démontrer le rôle du Vietnam en tant que membre responsable, à apporter des contributions actives et substantielles aux activités de l'UIP et des Nations Unies, à promouvoir les relations et la coopération parlementaire avec les pays et les organisations internationales, et à promouvoir le rôle et la position du Vietnam et de l'AN vietnamienne sur la scène internationale.

Dang Hoàng Giang a noté que les liens entre le Vietnam et le Sénégal, établis depuis 1969, reposent sur une coopération étroite dans les forums multilatéraux. Les échanges commerciaux progressent, avec près de 60 millions de dollars d'exportations vietnamiennes vers le Sénégal au premier semestre 2025. Cette visite créera une dynamique pour promouvoir un développement plus substantiel des relations bilatérales, notamment dans le domaine économique et au sein des mécanismes multilatéraux, notamment là où le Sénégal joue un rôle central, ainsi que des relations entre les AN des deux pays.

Près de 65 ans après l'établissement de leurs relations diplomatiques, les liens entre le Vietnam et le Maroc ne cessent de se développer à travers les trois canaux de la diplomatie du Parti, de la diplomatie d'État et de la diplomatie populaire. Le Maroc est actuellement le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Afrique du Nord. La visite du président de l'AN vietnamienne donnera une forte impulsion aux deux parties pour continuer à promouvoir leur coopération, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'agriculture et du tourisme, en vue d'atteindre un volume d'échanges bilatéraux de 500 millions de dollars dans les années à venir.

Les relations entre le Vietnam et la Suisse se sont développées positivement dans de nombreux domaines depuis plus d'un demi-siècle d'établissement des relations diplomatiques. Sur le plan commercial, la Suisse est le principal partenaire du Vietnam au sein de l'Association européenne de libre-échange (AELE), avec un commerce bilatéral atteignant 811 millions de dollars en 2024 et 375 millions au cours des cinq premiers mois de 2025. Les investissements suisses au Vietnam s'élèvent actuellement à plus de 2,1 milliards de dollars, plaçant la Suisse au 6ᵉ rang européen et au 20ᵉ sur 147 pays et territoires investisseurs. En janvier 2025, à l'occasion de la 55ᵉ réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, le Premier ministre Pham Minh Chinh et la présidente suisse Karin Keller-Sutter ont convenu d'établir un Partenariat global entre les deux pays. Sur cette base, le Vietnam et la Suisse renforceront les échanges de délégations à tous les niveaux, accéléreront les négociations de l'accord de libre-échange Vietnam-AELE et élargiront leur coopération dans des domaines tels que l'éducation, la formation, la science, la technologie, la culture, le tourisme et la lutte contre le changement climatique.

Le vice-ministre Dang Hoàng Giang a exprimé sa conviction que cette tournée du président de l'AN Trân Thanh Mân serait couronnée de succès à tous égards, laissant une impression positive sur le rôle, la position et les contributions actives et substantielles du Vietnam et de son Assemblée nationale à la résolution des enjeux mondiaux.-VNA/VI