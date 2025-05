Le Vesak 2025 au Vietnam se conclut par une déclaration historique

Photo: VNA

Les célébrations de la 20e Journée du Vesak des Nations Unies se sont conclues jeudi 8 mai à l’Académie bouddhiste du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (Sud), par l’annonce d’une déclaration mettant en lumière la réponse du bouddhisme aux défis mondiaux urgents.

S’exprimant lors de l’événement, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a souligné que les célébrations à Hô Chi Minh-Ville constituent une étape importante, démontrant le rôle croissant de la Sangha bouddhiste du Vietnam au sein de la communauté bouddhiste internationale et contribuant au renforcement du dialogue sur les questions mondiales, à la prévention des conflits, à la promotion de la justice sociale et au développement durable.

Il a réaffirmé la politique constante du Vietnam visant à respecter et à protéger le droit des citoyens à la liberté de croyance et de religion, et à garantir l’égalité sans discrimination fondée sur la foi ou la religion. Il a ajouté que, sous la direction du Parti et de l’État vietnamiens, les communautés religieuses sont restées unies et ont apporté des contributions significatives au développement socio-économique, au bien-être social et aux activités humanitaires, veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte.

Selon Nguyên Hoa Binh, le succès des célébrations du Vesak témoigne avec force des valeurs humanistes et des réalisations majeures du Vietnam et de son peuple, mettant en lumière les traditions culturelles d’harmonie, de compassion, de bienveillance et d’esprit pacifique du pays. De plus, cela valide la politique juste du Parti en matière de liberté religieuse et son application effective dans la réalité, tout en démontrant des améliorations tangibles dans la vie matérielle et spirituelle de la population, comme en témoignent les millions de participants enthousiastes aux différentes célébrations du Vesak.

Le très vénérable professeur-Docteur Phra Brahmapundit, président du Conseil international pour la Journée du Vesak s’exprime en clôture de la 20e Journée du Vesak des Nations Unies, à Hô Chi Minh-Ville, le 8 mai. Photo : VNA

Le très vénérable professeur-Docteur Phra Brahmapundit, président du Conseil international pour la Journée du Vesak (ICDV), a déclaré que le succès du Vesak 2025 et les discussions qui ont eu lieu lors de l’événement témoignaient du dynamisme du Vietnam en tant que centre important du bouddhisme engagé.

Il a souligné que la Déclaration de Hô Chi Minh-Ville servira de principe directeur et témoignera de l’engagement commun de la communauté bouddhiste mondiale en faveur de la dignité humaine, de l’éthique, de la justice sociale et du développement durable, s’engageant à l’unité et à la tolérance, avec compassion et sagesse, comme fondements du développement durable. La déclaration affirme l’importance du dialogue interculturel et interreligieux, tout en encourageant l’intégration de la pleine conscience bouddhiste dans les politiques et structures de gouvernance, pour le bénéfice de tous à long terme.

C’est la quatrième fois que les célébrations de la Journée du Vesak des Nations Unies se sont tenues au Vietnam, témoignant ainsi de la richesse, de la diversité et de la liberté de la vie religieuse vietnamienne. Le Parti et l’État vietnamiens sont fermement engagés à respecter et à garantir le droit à la liberté de croyance et de religion pour tous les citoyens, peut-on lire dans la déclaration.

Soulignant la réponse du bouddhisme aux défis mondiaux urgents, la déclaration aborde, entre autres, la solidarité et la tolérance pour la dignité humaine, la culture de la paix intérieure pour la paix mondiale, la guérison par la pleine conscience et la réconciliation, et la promotion des efforts de solidarité et de coopération pour l’harmonie mondiale.

Le Conseil international pour la Journée du Vesak a approuvé la candidature de l’Association bouddhiste de Chine pour accueillir les 21es célébrations de la Journée du Vesak des Nations Unies en Chine en 2026. – VNA/VI