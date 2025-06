Le Venezuela réserve 100 000 ha de terres agricoles aux investisseurs vietnamiens

Le Venezuela a clairement affirmé son soutien aux entreprises vietnamiennes, se déclarant prêt à les accompagner dans leurs investissements dans le secteur agricole.

Cette déclaration a été faite par Jorge Márquez, vice-président du Venezuela et président du Comité intergouvernemental Venezuela-Vietnam. Il s'exprimait lors de la réception d'une délégation du ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural, conduite par Nguyen Hong Son, directeur de l’Académie vietnamienne des sciences agricoles (VAAS), en visite de travail au Venezuela et participant à la première exposition AgroAlba 2025, qui s'est tenue du 5 au 9 juin.

Le vice-président vénézuélien a souligné l'engagement de son pays en indiquant que 100 000 hectares de terres agricoles ont été spécifiquement réservés aux investisseurs vietnamiens.

En tant que président du Comité intergouvernemental, Jorge Márquez a assuré qu'il suivrait personnellement la mise en œuvre des projets de coopération bilatérale, témoignant ainsi de l'importance accordée à ces partenariats.

De son côté, le ministre de l’Industrie et de la Production nationale, Alex Saab, a salué le niveau d’expertise, l’expérience et les capacités du Vietnam dans les domaines des sciences et des technologies agricoles.

Il a souligné que cela constituait une base solide pour la mise en place de modèles de coopération efficaces, adaptés aux besoins et aux réalités du Venezuela.

Dans le cadre de sa visite, la délégation vietnamienne s’est rendue dans l’État de Guárico afin d'examiner les opportunités concrètes de coopération. Donald Donaire, gouverneur de l’État, a exprimé sa ferme conviction dans la relance des relations agricoles entre son pays et le Vietnam.

Jorge Márquez, vice-président du Venezuela et président du Comité intergouvernemental Venezuela-Vietnam (gauche) et le professeur Nguyen Hong Son, directeur de l’Académie vietnamienne des sciences agricoles (VAAS). Photo: Ambassade du Vietnam au Venezuela

Il a rappelé les résultats positifs de la coopération entre son État et des partenaires vietnamiens entre 2016 et 2018, considérant ce renouveau comme l'ouverture d'un nouveau chapitre prometteur dans le partenariat agricole bilatéral.

Lors des rencontres et échanges, Nguyen Hong Son a réaffirmé la volonté du Vietnam d'accompagner le Venezuela et de partager ses expériences dans un esprit de coopération mutuellement bénéfique.

Il a souligné qu’avec l’engagement des dirigeants des deux pays, une coordination étroite entre les institutions concernées et la participation active du secteur privé, la coopération agricole deviendrait à terme l’un des piliers stratégiques du partenariat global Vietnam–Venezuela. -VNA/VI