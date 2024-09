Le Venezuela prêt à aider le Vietnam à surmonter les conséquences du typhon Yagi

La version web de la chaîne d'État Venezolana de Televisión (VTV) a apprécié la solidarité du peuple vietnamien, affirmant que cet esprit aiderait le pays à surmonter rapidement ses pertes. Photo : capture de l'écran

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a exprimé sa solidarité avec le gouvernement et le peuple du Vietnam face aux graves dégâts humains et matériels causés par le super typhon Yagi et a adressé ses plus sincères condoléances aux familles des victimes.



S'exprimant sur la chaîne d'État Venezolana de Televisión (VTV), le ministre des Affaires étrangères du Venezuela, Yván Gil Pinto, a transmis ce message du président Nicolás Maduro au gouvernement et au peuple vietnamiens, soulignant que son pays continuerait à surveiller les évolutions après le passage du typhon et était disposé à aider le Vietnam à surmonter les conséquences.

Ces derniers jours, les médias vénézuéliens et latino-américains ont continuellement couvert le super typhon Yagi, considéré comme le plus puissant typhon frappant le Nord du Vietnam au cours de ces 30 dernières années, soulignant les efforts du gouvernement et du peuple vietnamiens pour faire face à ses conséquences directes et indirectes.



La chaîne de télévision Venezolana de Televisión a apprécié la solidarité du peuple vietnamien, affirmant que cet esprit aiderait le pays à surmonter rapidement ses pertes. -VNA/VI