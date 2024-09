Le typhon Yagi fait neuf morts et 187 blessés

Une voiture a été écrasée par un arbre tombé devant le bâtiment HH de la zone urbaine Linh Dam. Photo: VNA

Selon un bilan actualisé jusqu’à 07h00 le 8 septembre par l’Autorité de gestion des catastrophes et des digues du Vietnam (relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural), neuf personnes ont trouvé la mort à cause du typhon Yagi, dont quatre à Hoa Binh, trois à Quang Ninh, une à Hai Phong et une à Hai Duong.



Le typhon Yagi a fait en outre 187 blessés.

En ce qui concerne les pertes matérielles, 3.279 maisons ont été endommagées, 401 poteaux électriques ont été renversés... A Quang Ninh, 25 petits navires en ciment et en bois ont coulé au mouillage.

Pour le secteur agricole, 121.500 hectares de riz et de cultures maraîchères, ainsi que 5.027 hectares d'arbres fruitiers, ont été endommagés, outre des pertes en matière d’aquaculture.

Actuellement, le typhon s'est affaibli en une dépression dans la région Nord-Ouest. Toutefois, en raison de ses impacts, le Centre national de prévision hydrométéorologique prévoit de fortes pluies du 8 au 9 septembre dans le Nord. Il existe un risque élevé d'inondations ainsi que de crues soudaines et de glissements de terrain dans certaines localités.

En cette conjoncture, les deltas et les zones côtières continuent de maintenir strictement l'interdiction de la pêche, n’autorisent pas les gens à retourner aux bateaux de pêche à mesure que la sécurité n’est pas encore assurée.

Les autorités locales prennent toutes les mesures nécessaires pour rechercher et sauver les navires à la dérive et les personnes toujours portées disparues en mer, assister les sinistrés et surmonter les conséquences du typhon...



Pour les zones montagneuses du Nord, elles examinent les zones résidentielles présentant un risque élevé d'inondations, de crues soudaines et de glissements de terrain afin d'évacuer les personnes vers des endroits sûrs...



Tous les secteurs et les localités mobilisent des forces sur place pour surmonter les conséquences du typhon, évaluer les pertes et aider les populations à retourner rapidement à leur vie normale.-VNA/VI