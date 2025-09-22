Le typhon Ragasa débarque en Mer Orientale et menace les côtes vietnamiennes

Le typhon Ragasa s'intensifie continuellement, se déplaçant rapidement vers la Mer Orientale. Photo: NCHMF

Le typhon Ragasa continue de se renforcer et de progresser rapidement en Mer Orientale et devrait toucher terre le 25 septembre, sur la région allant de Quang Ninh à Hà Tinh, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).



Le 22 septembre à 7 h, l’oeil du super typhon se trouvait à environ 19,3 degrés de latitude nord et 123,1 degrés de longitude est, à environ 160 km au nord-est de l’île de Luzon, aux Philippines, le vent le plus fort près du centre de la tempête étant de 202-220 km/h, avec des pointes pouvant dépasser les 220 km/h.



Le 23 septembre à 7 heures du matin, la tempête était localisée au nord-est de la Mer Orientale, avec des vents soutenus de 202-220 km/h et des rafales de vent supérieures à 220 km/h. Elle se déplaçait dans l’axe ouest-nord-ouest à une vitesse d’environ 20 km/h sur la Mer Orientale.



Ragasa se déchaînait sur les eaux orientales de la partie nord de la Mer Orientale, au niveau de risque de catastrophe 4 sur une échelle de 5, caractérisée par des conditions météorologiques extrêmement violentes et destructrices.



La tempête devrait s’affaiblir le 24 septembre, dépassera ensuite la péninsule de Leizhou, en Chine, au petit matin du 25 septembre, et entrer dans le golfe du Tonkin, avec des vents atteignant 134 à 166 km/h et des rafales à 202-220 km/h.

Au cours des prochaines 72 à 120 heures, la tempête se déplacera principalement en direction ouest-sud-ouest, se déplaçant à environ 20 km/h, et son intensité continuera de faiblir.

En raison de l’impact de la tempête, la zone maritime orientale au nord de la Mer Orientale sera frappée par des vents de 62-88 km/h avec des rafales allant jusqu’à 89-166 km/h, a fait savoir le professeur associé-Docteur Mai Van Khiêm, directeur du NCHMF.

La zone proche du centre de la tempête sera soumise à des niveaux 15-17 (167-220 km/h maximum), avec des rafales supérieures au niveau 17, et des vagues dépassant les 10 m. La mer sera extrêmement agitée et représentant un grave danger pour les navires opérant ces zones, a-t-il indiqué.

Les experts ont prédit que Ragasa, la neuvième tempête à frapper la Mer Orientale cette année, serait une tempête très puissante, pouvant atteindre le stade de super typhon. Le typhon fait craindre naufrage de gros navires, ruptures de digues et déracinement des arbres. – VNA/VI