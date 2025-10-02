Le typhon Bualoi fait 54 morts et disparus et cause d’énormes dégâts au Vietnam

Le typhon Bualoi, dixième tempête à frapper le Vietnam cette année, a dévasté les régions du Nord et du Centre, faisant au moins 54 morts ou disparus et causant des pertes économiques estimées à plus de 8.700 milliards de dôngs (332 millions de dollars).



Le Département de la gestion des digues et de la prévention des catastrophes du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a indiqué que des pluies torrentielles, des glissements de terrain, des crues soudaines et des vents violents provoqués par la tempête ont frappé 18 provinces et villes.



Trente-quatre personnes ont été tuées. Neuf personnes ont été tuées par une tornade dans la province septentrionale de Ninh Binh lundi, cinq sont mortes dans la province de Thanh Hoa, quatre pêcheurs ont péri à bord du bateau BV92754 dans la province de Quang Tri et d’autres ont été signalées dans plusieurs autres provinces.

Vingt personnes sont toujours portées disparues, dont quatre à Lào Cai, trois à Cao Bang et quatre à Tuyên Quang, toutes des provinces montagneuses du Nord, ainsi que huit pêcheurs de deux bateaux perdus au large de Quang Tri, dans le Centre du pays.

Scènes de désolation dans le village de Phuong Mao, commune de Hoang Giang, province de Thanh Hoa, après deux jours de fortes pluies et de vents violents. Photo : VNA

Au moins 140 autres personnes ont été blessées, les provinces de Ninh Binh, Hà Tinh et Nghê An étant parmi les plus touchées.



Sur les 8.780 milliards de dôngs initialement estimés à des pertes matérielles, la province de Hà Tinh représente à elle seule environ 6.000 milliards de dôngs et celle de Nghê An plus de 1.600 milliards de dôngs.



Les dégâts causés aux habitations ont été importants : 153 maisons ont été détruites et plus de 154.000 ont été endommagées ou ont perdu leur toit. Hà Tinh a recensé à elle seule près de 94.000 maisons endommagées, tandis que Nghê An en a recensé plus de 50.000.



Les eaux de crue ont inondé ou détruit près de 49.000 ha de rizières et de cultures. Les provinces de Hà Tinh et Thanh Hoa, ainsi que la capitale Hanoi, ont enregistré les pertes agricoles les plus lourdes. Plus de 1.500 animaux d’élevage et 380.000 volailles ont péri, tandis que 13.300 ha de fermes aquacoles ont été endommagés, principalement à Nghê An et Thanh Hoa.

Les soldats et les policiers locaux travaillent 24 heures sur 24 pour rechercher les victimes d’une crue soudaine dans la commune de Duc Long, dans la province montagneuse de Cao Bang. Photo : VNA

La tempête a également mis à mal les infrastructures. Les autorités ont signalé 25 incidents de digues dans sept provinces, plus de 3.000 cas d’inondations et de glissements de terrain perturbant les transports et près de 20 km de digues fluviales et côtières érodées, la plus grave étant à Huê.



Le réseau électrique a été gravement touché, avec 8.294 poteaux électriques renversés, notamment à Thanh Hoa, Nghê An et Hà Tinh. Près de 2,7 millions de foyers ont été privés d’électricité ; mercredi après-midi, l’alimentation avait été rétablie pour environ 1,93 million de foyers, laissant plus de 774 .000 personnes sans électricité.



Les télécommunications ont également été touchées : 268 communes ont été coupées du réseau de transmission de données du gouvernement et plus de 1.100 stations de relais mobiles ont été mises hors service.



Plus de 63.000 arbres en bordure de route ont été déracinés, notamment dans la région centrale de Thanh Hoa, Nghê An et Quang Tri. Les écoles n’ont pas été épargnées non plus, avec 1.130 établissements scolaires endommagés ou perturbés, dont 480 à Nghê An et 427 à Hà Tinh. — VNA/VI