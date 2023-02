Le trophée de la Coupe du monde féminine va faire escale au Vietnam en mars

Le trophée de la Coupe du monde féminine 2023. Photo: FIFA

Le trophée de la Coupe du monde féminine de la Fédération internationale des associations de football (FIFA) fera escale à Hanoï les 4 et 5 mars, selon une annonce de la FIFA citée par la Fédération vietnamienne de football (VFF).

La Tournée du trophée de la Coupe du monde féminine débutera le 25 février. La première étape est prévue au Japon.

Le trophée se rendra sur tous les continents, de l’Asie à l’Afrique en passant par l’Amérique du Nord et du Sud et par l’Europe. Au cours des dernières semaines, la tournée se centrera sur les neuf villes hôtes de la Coupe du Monde Féminine, dont le coup d’envoi, le 20 juillet, contribuera à repousser les limites du football féminin.

Plusieurs pays accueillent la tournée pour la première fois, comme la Colombie, le Costa Rica, le Danemark, le Maroc, les Philippines, la République d’Irlande, la Suisse, le Vietnam et la Zambie, selon l’annonce de la FIFA.

En 2022, l'entraîneur Mai Duc Chung et ses joueuses ont décroché un billet pour la phase finale de la Coupe du monde féminine 2023 de la FIFA. Selon les résultats du tirage au sort, le Vietnam se trouve dans le groupe E et affrontera le 20 juillet les États-Unis, champions en titre, lors de leur match d’ouverture du groupe E.