Le tourisme vietnamien s’efforce d’atteindre l’objectif fixé

Des touristes au lac de Hoan Kiem (Epée restituée). Photo : daidoanket

Selon les statistiques de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, au cours des six premiers mois de cette année, le pays a accueilli plus de 8,8 millions de touristes étrangers, soit une augmentation de 58,4 % sur un an et de 4,1 % par rapport à la même période de 2019, lorsque l’épidémie de COVID-19 s’est déclarée.

En même temps, le nombre de Vietnamiens en voyage au pays a atteint 66,5 millions. Les recettes touristiques ont atteint 436 500 milliards de dongs, soit 1,3 fois plus que 2023.

En juin, même si c'était la basse saison du tourisme international, le nombre des visiteurs étrangers au Vietnam a quand même atteint plus de 1,2 million, soit 5,3% de plus qu'à la même période en 2019. Il s'agit d'un signal positif du marché touristique international.

En plus de promouvoir activement le tourisme sur de nombreux marchés internationaux tels que Paris (France), Milan (Italie), Francfort (Allemagne), Séoul (République de Corée) ... les localités elles-mêmes ont également fait de nombreux efforts pour sortir de nouveaux produits touristiques et disposer de nombreuses politiques pour continuer à attirer davantage des visiteurs internationaux,

Début 2024, le secteur du tourisme a fixé l'objectif d'accueillir 17 à 18 millions de visiteurs internationaux, à servir 110 millions de visiteurs nationaux et à réaliser les recettes touristiques d’environ 840 000 milliards de dongs.

En outre, le secteur s'efforce d'atteindre l'objectif d'accueillir 25 à 28 millions de visiteurs internationaux en 2025. Dans le même temps, le Vietnam vise à devenir une destination attractive, ayant une forte capacité de développement touristique dans le monde.

Pour y parvenir, les experts estiment que le pays doit régler rapidement certains problèmes persistants, notamment le manque de ressources humaines de qualité dans le secteur des services, la gestion inefficace des destinations… - VNA