Le tourisme vietnamien s'efforce de réduire ses émissions de carbone

Considéré comme une industrie sans fumée, le tourisme du Vietnam s'efforce de réduire son « empreinte carbone » dans un souci de durabilité, en se concentrant sur le développement de « circuits verts », la modernisation des infrastructures de transport et le développement de véhicules utilisant des énergies renouvelables, ont déclaré des initiés.

Selon la revue scientifique Nature Climate Change, les émissions de carbone liées au tourisme pourraient atteindre 6,5 milliards de tonnes d’ici 2025, soit environ 13% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Par conséquent, pour construire un environnement touristique durable, il est nécessaire de promouvoir des actions positives visant à restaurer la nature et à réduire les émissions de carbone, parallèlement à des activités génératrices de bénéfices socio-économiques pour les populations locales.

Nguyen Chau A, directeur de la société 0xalis, une entreprise spécialisée dans l'organisation de voyages d'aventure, a déclaré qu'en moyenne chaque année, le Vietnam émettait 900 millions de tonnes de CO2, tandis que les forêts du pays ne pouvaient en absorber qu'environ 110 millions de tonnes. Ainsi, Oxalis limite le nombre de visiteurs à 1.000 visiteurs par an pour explorer la grotte de Son Doong, mais cette activité émet également 1.009 tonnes de CO2 même s'il s'agit simplement de marcher.

Vietravel Holdings, l’une des principales entreprises touristiques du Vietnam, a déployé depuis 2013 un programme baptisé « Go Green ». En plus d’actions concrètes comme la distribution de sacs biodégradables aux visiteurs et le nettoyage des sites touristiques, Vietravel s’est attachée à mesurer « l’empreinte carbone » de chaque voyageur lors de ses déplacements, couvrant le transport, l’hébergement et les activités récréatives.

Récemment, dans la province de Ben Tre, dans le delta du Mékong, quinze « passeports verts » (Net Zero Passport – NZP) ont été remis aux voyageurs qui rejoignent le produit touristique « Net Zero Tours Ben Tre ».

Cette initiative, développée et mise en œuvre par C2T Media and Tourism Co., Ltd. en collaboration avec l’Institut de recherche appliquée et d’innovation d’entreprise (3AI), positionne Ben Tre comme la seule destination à avoir lancé ce passeport unique au monde.

Au cours de leurs voyages, chaque touriste se voit remettre un petit carnet et un crayon pour noter les informations sur les produits qui contribuent aux émissions de carbone et ceux qui les réduisent.

A côté de Ben Tre, d'autres localités du pays ont également commencé à proposer des « circuits verts » et des éco-tours, tels que le circuit d'exploration des grottes à Phong Nha-Ke Bang (Quang Binh), le tour d’explorer un groupe d'îles vierges à Khanh Hoa et le tour à la découverte des tortues pondre leurs œufs à Hon Bay Canh (Con Dao), la visite de nettoyage de plage à Van Don (Quang Ninh), la visite des fermes agricoles à Tra Vinh... qui combinent conservation de la nature et développement touristique.

Le secteur des transports ne fait pas exception à cette tendance, car il s'efforce de mettre en œuvre des solutions pour minimiser les impacts négatifs sur l'écosystème afin d'atteindre des objectifs de protection environnementale durable.

L’industrie aéronautique, dont l’empreinte carbone est élevée, a également commencé à prendre des mesures de transition verte dans le tourisme. En 2023, Vietnam Airlines a été la première compagnie aérienne vietnamienne à opérer un vol utilisant du carburant d’aviation durable (SAF) produit à partir de matériaux renouvelables tels que des graisses animales usagées, des huiles de cuisson usagées et des déchets agricoles. Vietjet Air s'oriente également vers l'utilisation d'avions modernes, économisant du carburant et réduisant les émissions.

Le secteur ferroviaire vise à réduire les émissions en investissant dans des véhicules électriques et à énergie verte. Le ministère des Transports a envisagé de piloter des lignes ferroviaires électrifiées pour créer des trajets plus durables pour les voyageurs. -VNA/VI