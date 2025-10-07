Le tourisme vietnamien enregistre une croissance impressionnante

L’Office général des statistiques (ministère des Finances) vient de publier son rapport sur la situation socio-économique du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2025. Le tourisme s’y distingue comme l’un des secteurs les plus dynamiques, confirmant son rôle moteur dans la relance économique du pays.

Rien qu’en septembre, le pays a accueilli environ 1,5 million de visiteurs internationaux, un recul de 9,6 % par rapport au mois précédent, mais une hausse de 19,5 % sur un an. Sur les neuf premiers mois de 2025, plus de 15,4 millions de touristes étrangers ont visité le Vietnam, soit une hausse de 21,5 % par rapport à la même période de 2024. Parmi eux, 84,5 % sont arrivés par voie aérienne, 15,3 % par voie terrestre et 0,2 % par voie maritime.

Les marchés asiatiques dominent. La Chine et la République de Corée demeurent les deux principaux marchés émetteurs, représentant près de la moitié du total des arrivées internationales. La Chine se classe première avec 3,9 millions de visiteurs (25,2 %), suivie de la République de Corée avec 3,2 millions (21 %). Viennent ensuite Taïwan, les États-Unis et le Japon. L’Inde, en forte progression, occupe désormais la sixième place du top 10.

Les marchés asiatiques enregistrent les croissances les plus fortes : Chine (+43,9 %), Inde (+42,9 %), Japon (+17,1 %). En Europe, la dynamique est également soutenue, avec la Russie, en hausse de 173 %, France (+22,6 %), Royaume-Uni (+21,7 %), Allemagne (+17,5 %)...

Cette affluence internationale a dopé le chiffre d’affaires du secteur du voyage, estimé à 69 600 milliards de dongs (2,64 milliards de dollars) sur neuf mois, soit une hausse de 20,5 % sur un an. Les grandes destinations touristiques enregistrent toutes une progression notable : Hô Chi Minh-Ville (+24,3 %), Hanoï (+21,9 %), Quang Ninh (+20,2 %), Da Nang (+13,2 %). Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration n’est pas en reste, avec un chiffre d’affaires estimé à 624 400 milliards de dôngs, en hausse de 14,8 %.

À l’approche des fêtes de fin d’année, avec Noël, Nouvel An et de nombreux festivals culturels, le tourisme vietnamien entre dans sa haute saison.

Des touristes étrangers à "Hang Mua". Photo : VNA

Mme Nguyen Nguyet Van Khanh, directrice marketing de Vietravel, indique que les réservations de clients étrangers pour la période de fin d’année ont augmenté de 125 % par rapport à l’an dernier, avec une forte demande venant de la Chine, de l’Europe, des pays anglophones et de l’Inde.

Mme Nguyen Hoai Thu, directrice de Saigontourist Hanoï, note que durant l’été 2025, le nombre de touristes européens a progressé de plus de 25 %. «Nous développons des produits haut de gamme associant patrimoine, littoral et villes modernes afin de prolonger le séjour et encourager le retour des visiteurs », souligne-t-elle.

Bui Thanh Tu, directeur marketing de BestPrice, fait état d’une croissance de 130 % sur un an et vise 150 % d’ici la fin de l’année. Selon lui, la demande des touristes se diversifie : 50 % privilégient les séjours balnéaires, 20 % les circuits d’aventure, 20 % les voyages culturels et historiques, et 10 % le tourisme médical et de bien-être.

D’après l’outil Google Destination Insights, les recherches internationales sur le Vietnam ont augmenté de 10 à 25 % depuis le début de l’année, plaçant le pays au 7ᵉ rang mondial parmi les destinations les plus recherchées. - VNA/VI