Le tourisme prend le virage numérique pour une croissance globale et durable

Fort des réalisations de 2025, le secteur touristique vietnamien est entré dans une nouvelle phase de développement, positionnant la transformation numérique comme un puissant moteur de croissance qui imprègne chaque étape du parcours du voyageur.



Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT), citant le rapport Google–Temasek–Bain & Company e-Conomy SEA 2025, le tourisme demeure un moteur essentiel de l’économie vietnamienne. Cette dynamique repose sur la reprise progressive des arrivées internationales, la résilience du tourisme intérieur et, surtout, l’intégration accrue des technologies numériques dans l’ensemble de la chaîne de valeur touristique.



Les paiements sans espèces gagnent du terrain



L’un des piliers majeurs du paysage touristique numérique vietnamien est le développement rapide des paiements sans espèces. Le rapport e-Conomy SEA 2025 souligne le déploiement au Vietnam de l’identification électronique des citoyens et la normalisation des comptes de paiement numérique, contribuant ainsi à réduire les risques de fraude et à renforcer la confiance dans les transactions en ligne.



Avec près de 30 millions de comptes de portefeuille électronique actifs, les paiements numériques sont désormais intégrés à un large éventail de services, de la réservation de vols et d’hébergements aux dépenses sur place.



En 2025, la valeur totale des transactions de paiement numérique au Vietnam — incluant les cartes de crédit, de débit et prépayées, les virements bancaires et les portefeuilles électroniques — a atteint 178 milliards de dollars. Ce chiffre devrait se situer entre 300 et 400 milliards de dollars d’ici 2030.



Photo d’illustration. Photo : VNA

La VNAT a indiqué que le Vietnam accélère le déploiement des paiements transfrontaliers par QR code avec les pays de la région. Cette initiative stratégique devrait offrir une expérience de paiement fluide aux voyageurs, réduire la part des transactions en espèces et faciliter les échanges touristiques et économiques transfrontaliers. Elle inscrit également le Vietnam dans la tendance générale de l’Asie du Sud-Est, où plusieurs pays ont déjà mis en place des systèmes de paiement par QR code interopérables.



Parallèlement, le volume brut de marchandises (VBM) du secteur du voyage en ligne au Vietnam a maintenu une croissance à deux chiffres de 16 % l’an dernier. Cette performance reflète la tendance régionale, alimentée par des tarifs aériens toujours élevés et des taux d’occupation hôtelière en hausse dans les principales destinations.



Les arrivées internationales au Vietnam ont progressivement repris leur forte dynamique, grâce à une politique de visas flexible (exemptions de visa et e-visas) et à d’importantes campagnes promotionnelles internationales. Les principaux marchés émetteurs, tels que la Chine, la République de Corée, le Japon et l’Europe, sont de retour en nombre significatif. Ces marchés, réputés pour leurs dépenses élevées, contribuent de manière substantielle au chiffre d’affaires global du secteur.



Au Vietnam, les voyageurs continuent de voyager fréquemment, privilégiant les courts séjours et les voyages de courte durée. La demande de services de réservation en ligne est en constante augmentation.



Nouvelle génération de voyageurs, expériences optimisées



Le rapport e-Conomy SEA 2025 souligne comment les technologies numériques façonnent une nouvelle génération de voyageurs. Ces consommateurs exigent un accès plus rapide à l’information, privilégient la praticité et recherchent de plus en plus des services de voyage personnalisés.



Il est à noter que les utilisateurs vietnamiens sont les plus actifs en Asie du Sud-Est en matière d’intelligence artificielle (IA). Nombre d’entre eux utilisent des outils d’IA pour rechercher des idées de destinations, comparer les prix et planifier leurs itinéraires. Les plateformes de voyage en ligne tirent parti de l’IA pour recommander des hôtels, des itinéraires personnalisés et des services en fonction des préférences individuelles, améliorant ainsi les taux de conversion et l’expérience utilisateur.



Les tendances du marketing numérique redéfinissent également les choix de destinations. Les vidéos promotionnelles, les contenus interactifs et les diffusions en direct d’influenceurs et de créateurs de contenu de voyage sont devenus des sources d’information influentes, impactant fortement les décisions des voyageurs.



En conséquence, les hôtels, les voyagistes et les transporteurs vietnamiens ont intensifié leurs investissements dans les infrastructures numériques. Les technologies sont désormais appliquées à l’ensemble des opérations, de la gestion des réservations aux systèmes d’enregistrement et de départ numériques. L’intégration des paiements numériques contribue à réduire les coûts d’exploitation et à améliorer l’expérience client, tandis que le marketing digital remplace de plus en plus les méthodes promotionnelles traditionnelles. La présence sur les plateformes en ligne permet également aux entreprises d’accéder plus rapidement à une clientèle internationale.



Les modèles de transformation numérique ont permis aux entreprises touristiques vietnamiennes d’optimiser leurs coûts et d’améliorer leurs marges bénéficiaires malgré une concurrence accrue. La forte reprise de la demande d’hébergement témoigne d’une stabilisation des besoins de voyage et d’une amélioration du pouvoir d’achat.



Cependant, des défis persistent. Des lacunes en matière de capacités numériques subsistent parmi les entreprises, notamment les PME qui rencontrent des difficultés de ressources pour déployer des technologies de pointe.



La concurrence des acteurs régionaux qui investissent massivement dans les infrastructures technologiques et les incitations au tourisme s’intensifie. Les risques liés à la cybersécurité continuent de rendre certains utilisateurs prudents quant au partage de données et à l’utilisation des services en ligne. Par ailleurs, la numérisation de la chaîne de services touristiques reste inégale.



Malgré ces obstacles, la VNAT estime que le Vietnam est bien placé pour devenir une destination touristique numérique de premier plan dans la région. En capitalisant sur la dynamique de croissance actuelle et en mettant en œuvre des mesures de soutien ciblées pour les petites et moyennes entreprises, le pays peut construire un écosystème touristique intelligent et durable, aligné sur les tendances mondiales de la transformation numérique. – VNA/VI