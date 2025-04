Le tourisme historique fait très bonne figure à Hô Chi Minh-Ville

Les sites historiques de Hô Chi Minh-Ville jouent un rôle important dans la dynamisation du secteur touristique.



Parmi les attractions les plus populaires figurent les tunnels de guérilla de Cu Chi, classés au patrimoine national spécial en 2015. Utilisés lors de plusieurs campagnes militaires pendant la résistance anti-américaine, ce réseau de tunnels est actuellement proposé à l’UNESCO pour inscription au patrimoine mondial.



Le Palais de la Réunification est une autre destination emblématique. Ce site a été le témoin d’un moment charnière de l’histoire vietnamienne : des soldats de l’armée vietnamienne y sont entrés et ont hissé le drapeau sur son toit – le siège de l’ancienne administration de Saigon –, symbolisant la libération du Sud et la réunification du pays. Le palais, chef-d’œuvre architectural et symbole de paix et d’unité nationale, a été classé site du patrimoine national spécial en 2009.



Le vestige historique de la base de résistance de la forêt de Sác Cân Gio – est un autre site remarquable. La base a été méticuleusement reconstituée pour illustrer la quasi-totalité des scènes de vie et de combat vécues par les soldats et les civils du Sud, notamment le poste de garde, le bâtiment d’accueil, le bunker, le hall, le bâtiment logistique, le centre médical, les quartiers militaires et la maison de chiffrement. Désigné site historique national en 2004, il témoigne avec force de la résilience et de l’histoire durables du Vietnam.

Des touristes visitent les tunnels de Cu Chi, un site historique et touristique uniques au Sud. Photo : VNP

Chaque mois, ces sites historiques attirent des dizaines de milliers de visiteurs, locaux et internationaux, désireux d’explorer leur riche signification culturelle et historique.



Selon le Département du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, le tourisme culturel et historique génère environ 41% du PIB du secteur touristique. Environ 56% des touristes internationaux et 28% des touristes nationaux se montrent intéressés par le tourisme culturel.



Les experts soulignent l’importance de développer davantage le tourisme historique. Le Dr Lê Hông Phuoc, de l’Université des sciences sociales et humaines de Hô Chi Minh-Ville, souligne que l’amélioration de l’expérience touristique sur ces sites peut accroître la satisfaction des visiteurs et soutenir la croissance durable du secteur touristique de la ville.



Cependant, des défis subsistent. Malgré des séminaires et des discussions sur le sujet, les recherches approfondies sur les forces, les faiblesses, les opportunités et les défis du tourisme historique font encore défaut.



Des sites clés comme les tunnels de Cu Chi, le Palais de la Réunification, le site historique de la forêt de Sác – base de résistance de Cân Gii, le Musée d’histoire de Hô Chi Minh-Ville et la prison de Chi Hoa n’ont pas encore fait l’objet d’une analyse complète et d’une planification stratégique en matière de développement durable.



«Les sites historiques ne sont pas seulement des trésors culturels, mais aussi des outils essentiels pour le développement du tourisme culturel. Ils offrent aux visiteurs un aperçu approfondi de l’histoire et de la culture d’une région, stimulant la croissance économique grâce au tourisme tout en préservant les valeurs culturelles», a déclaré le metteur en scène Lê Quy Duong, qui a mis en scène plusieurs spectacles musicaux et artistiques de grande envergure célébrant l’histoire de la ville.



Hô Chi Minh-Ville compte actuellement 188 sites historiques reconnus, dont deux sites du patrimoine national spécial, 58 sites du patrimoine national et 128 sites du patrimoine municipal.



Malgré leur importance, la professeure associé Trân Yên Chi de l’Université du théâtre et du cinéma de Hô Chi Minh-Ville met en garde contre l’urbanisation rapide qui menace leur préservation. Elle plaide pour des mesures immédiates, notamment la restauration, l’entretien et la création de circuits touristiques centrés autour des sites historiques afin d’assurer leur pérennité. — VNA/VI