Le tourisme fleurit à Da Nang

Le tourisme, l'un des principaux secteurs économiques de Da Nang, a obtenu des résultats encourageants jusqu'à présent cette année, grâce aux mesures de répression du gouvernement de la ville.

Au cours des six premiers mois de 2023, la ville a fourni des services d'hébergement à 3,8 millions de visiteurs, triplant le chiffre de la même période de l'an dernier. Le nombre de touristes étrangers était de 960.000 personnes, 16,6 fois plus qu'en 2022.

Les revenus des services d'hébergement et de voyage ont été estimés à 314 millions de dollars, soit le double de l'année précédente.

La vice-présidente du Comité populaire municipal Ngo Thi Kim Yen a apprécié que les activités touristiques dans la ville côtière de Da Nang se redressent fortement. Au milieu de l'année, divers événements et festivals ont été organisés tels que le Festival du film asiatique de Da Nang 2023 (DANAFF 2023), le programme de tourisme maritime, la fête "Quan The Am"…

Notamment, après trois ans bloqués par la pandémie de COVID-19, le retour du Festival international des feux d'artifice de Da Nang 2023 (DIFF 2023) a attiré des dizaines de milliers de visiteurs du pays et de l'étranger.

Les touristes à la station thermale de Than Tai. Photo: VNA

Selon Tan Van Cuong, directeur adjoint du service municipal du Tourisme, afin d'augmenter le nombre de touristes, la ville accueillera le Festival de plaisir d'été 2023 - Wow Da Nang, du 28 juillet au 1er août, avec 11 activités attrayantes et la participation de chanteurs et d'artistes connus.

Le Festival de la gastronomie vietnamienne et internationale se déroulera également du 28 juillet au 1er août avec plus de 50 stands culinaires, présentant de nombreux plats régionaux et internationaux.

Nguyen Thi Hoi An, directrice adjoint du service municipal de la Culture et des Sports de Da Nang, a déclaré que la ville organiserait le Festival des illuminations du 12 au 23 juillet sur le côté ouest du pont Rong.

Les complexes touristiques et les sites de Da Nang renouvellent également leurs produits et services, augmentant ainsi la qualité pour attirer plus de touristes.

En outre, de nombreuses activités d'échanges culturels seront organisées pour attirer davantage de touristes, contribuant à positionner Da Nang comme l’une des premières destinations touristiques d’Asie.-VNA/VI