Le tourisme des festivals attire un grand nombre de visiteurs

Le secteur du tourisme dresse progressivement l'image d'un Vietnam coloré avec quatre saisons de festivals dynamiques, alors que les diverses semaines, mois et festivals culturels organisés tout au long de l'année à travers le pays ont attiré un grand nombre de touristes nationaux et étrangers.



Lors de la soirée de clôture du Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville 2024, le ciel de la métropole du Sud a été illuminé par plus de 1 000 drones, créant un spectacle spectaculaire qui a attiré des milliers de spectateurs sur les rives du fleuve Saigon.



En observant le spectacle depuis le toit d'un restaurant du quartier Thao Dien de la ville de Thu Duc, Jonny Buckley, 33 ans, d'Angleterre, a exprimé sa surprise, affirmant que le festival est très fascinant et que le Vietnam pourrait élargir son ampleur, le rendant encore plus attrayant et renommé.



Avant le festival, la ville a organisé un large éventail d'événements tels que le Festival Ao Dai de Hô Chi Minh-Ville, la Journée du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, le Festival international du film de Hô Chi Minh-Ville, le Festival vietnamien « Banh mi », le Festival international du film de Hô Chi Minh-Ville et le prochain Festival international de musique de Hô Chi Minh-Ville.



Le président du Comité populaire municipal, Phan Van Mai, a récemment déclaré que la ville organiserait une série d'événements d'une durée d'une à deux semaines chaque mois, la transformant ainsi en une ville de festivals.



Les touristes nationaux et internationaux ont également afflué vers le centre-ville de Da Nang pour assister à des spectacles à couper le souffle lors du Festival international de feux d'artifice de Da Nang (DIFF), qui a débuté le 8 juin.



L’événement annuel a aidé Da Nang à développer la marque « Ville du festival des feux d’artifice » et à se promouvoir comme une destination de choix dans le centre du Vietnam et en Asie. Chaque festival attire plus d’un million de touristes, générant des millions de dollars de revenus pour l’industrie touristique de la ville, selon les organisateurs.



Festival international de feux d'artifice de Da Nang. Photo : VNA



En plus du DIFF, Da Nang accueille 20 à 30 festivals chaque année, créant l'atmosphère vivante et dynamique d'une destination énergique.



Avec son riche patrimoine culturel et historique, la province centrale de Thua Thien-Hue s'efforce également de devenir une ville de festivals en mettant en œuvre l'initiative des festivals quatre saisons avec une série d'activités festives tout au long de l'année.



Les touristes peuvent facilement explorer une pléthore de caractéristiques culturelles traditionnelles uniques du Vietnam à travers un large éventail de festivals à travers le pays, tous les mois de l'année.



Selon le dernier rapport du Département du Tourisme de Hô Chi Minh-Ville, les festivals et événements consécutifs organisés depuis le début de cette année ont attiré un grand nombre de touristes nationaux et internationaux, contribuant à stimuler la demande touristique nationale.



En juin de cette année, Hô Chi Minh-Ville a accueilli près de 2,7 millions de voyageurs internationaux et plus de 17,1 millions de touristes nationaux, en hausse respectivement de 38% et 4,4% sur un an, récoltant 92,6 billions de dongs (plus de 3,6 milliards de dollars).



Les statistiques des restaurants et hôtels du centre-ville de Hô Chi Minh-Ville montrent également que leurs revenus lors des festivals augmentent fortement par rapport à ceux des jours normaux.



Parallèlement, selon une enquête réalisée par Booking.com, l'un des plus grands sites de commerce électronique de voyages au monde, Da Nang conserve sa position de leader et le statut de destination intérieure la plus recherchée cet été. Une des raisons évoquées est grâce au DIFF 2024 et à son environnement festif.- VNA/VI