Le tourisme de Yên Bai cherche à rebondir après l’épidémie

Le tourisme de Yên Bai a connu de bons signes de relance post-Covid-19. Au cours du mois d’avril, notamment durant les quatre jours de congés du 30 avril et du 1er mai, cette province a accueilli un grand nombre de touristes, vietnamiens, mais aussi étrangers.

Le paysage sublime de Yên Bai. Photo: VOV

Yên Bai possède de nombreuses attractions touristiques dont le réservoir de Thac Bà surnommé «la baie d’Halong dans les montagnes», la vallée de Muong Lo et les rizières en terrasse de Mù Cang Chai. De nos jours, les touristes peuvent aller de Hanoi à Yên Bai en seulement deux heures grâce à l’autoroute Nôi Bai-Lao Cai.

«C’est la première fois que je viens ici et je ne pensais pas que Yên Bai soit si beau. Nous avons décidé de passer plus de temps sur place» a fait savoir Dô Nam Binh, un touriste de Hanoi.

Nature sauvage, ambiance sereine, paysage sublime et hospitalité des habitants… La province a su tirer parti de ses atouts pour développer le tourisme tout en diversifiant ses produits.

Les rizières en terrasse de Mù Cang Chai. Photo: Báo Tổ quốc

Situé au bord du réservoir de Thac Bà, dans la commune de Tân Huong, le village touristique d’An Binh est un site idéal pour ceux et celles qui veulent s’offrir de véritables moments de détente. Une immersion dans la vie quotidienne des habitants, ravit Luong Thi Hiên, une touriste de Hanoi qui voyage en famille.

«Ce village n’est pas trop loin de Hanoi. Il nous séduit pour son air pur, son paysage pittoresque, sa verdure luxuriante et la beauté incomparable de son réservoir. Nous sommes aussi très contents de notre hébergement. Ma famille et moi, nous reviendrons certainement, a-t-elle dit.

Au sortir de l’épidémie de Covid-19, les professionnels du tourisme de Yên Bai ont intensifié leur coopération et renforcé la promotion touristique. Le but est de créer de nouveaux circuits originaux et de varier la clientèle.

«Nos touristes viennent de Hanoi, des provinces alentours et du Sud. Les sites touristiques locaux accueillent tous un grand nombre de visiteurs», a expliqué Nguyên Viêt Hung, directeur de la société du commerce et du tourisme Hung Viêt.

Le réservoir de Thac Bà. Photo: VOV

Grâce à une réduction de 10 à 50% du prix de la chambre et à un engagement de maintenir la qualité des services, les établissements d’hébergement locaux ont été bondés pendant les congés du 30 avril au 1er mai.

Le thème retenu pour l’année touristique de la province est «Yên Bai: une destination sûre, attractive et impressionnante». Avec une bonne préparation et la mise en place de nouveaux produits, le secteur touristique locale s’est fixé pour objectif d’accueillir en 2022 1,1 million de touristes dont 300.000 touristes étrangers, pour une recette estimée à 845 milliards de dongs. – VOV/VNA/VI