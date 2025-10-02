Le tourisme de Hanoï en forte croissance, vise une percée pour la fin 2025

Le secteur du tourisme à Hanoï enregistre une croissance marquée, se positionnant pour une fin d'année 2025 dynamique.

Selon le Département municipal du tourisme, en septembre 2025, la capitale a accueilli environ 4,17 millions de visiteurs, soit près du double par rapport à la même période l'année précédente. Ce chiffre inclut 666 700 touristes internationaux et 3,5 millions de visiteurs nationaux. Les recettes totales se sont élevées à 12 000 milliards de dongs (461,5 millions de dollars), une augmentation de plus de 46 % sur un an.

Sur les neuf premiers mois de l'année, Hanoï a comptabilisé 26,07 millions de visiteurs, en hausse de 23,8 % en glissement annuel, pour des recettes estimées à 98 360 milliards de dôngs (+20 %). Ces résultats dépassent les prévisions, portés en particulier par le tourisme domestique, qui a doublé sur la période.

Cette performance est soutenue par l'organisation de plusieurs événements majeurs, notamment le Festival des cadeaux touristiques de Hanoï et la promotion de la ville au Salon international du tourisme du Vietnam (VITM Hanoï 2025). Le lancement du nouveau produit - le train des Cinq Portes - a également enrichi l'offre.

Malgré ces résultats, le Département municipal reconnaît la nécessité de renforcer la qualité, notamment en matière de services dans certains sites culturels et villages artisanaux, et d'enrichir l'offre de produits touristiques expérientiels.

Pour les derniers mois de l'année, Hanoï prévoit de se concentrer sur la gestion de la qualité des services, le développement de produits uniques et l'expansion de la promotion. La ville cherche notamment à développer de nouveaux itinéraires touristiques connectés, à étendre l'offre en matière de tourisme nocturne et d'agritourisme, et à accélérer la transformation numérique du secteur. L'objectif est d'investir dans des infrastructures touristiques modernes et harmonieuses. -VNA/VI