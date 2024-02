Le tourisme à Da Nang connaît un bel essor dès le début de l'Année lunaire

En 2024, la ville de Da Nang (Centre) vise à accueillir 8,42 millions de visiteurs, soit une hausse annuelle de plus de 13,8 %, dont 2,5 millions d'étrangers.

Elle s'emploie également à atteindre un chiffre d'affaires des services d'hébergement, de restauration et de voyage de plus de 30.800 milliards de dongs, soit une augmentation de plus de 10 %.

Dès le premier jour du Nouvel An lunaire du Dragon, de nombreux groupes de touristes étrangers ont afflué vers cette ville. Da Nang a accueilli des vols et des navires intérieurs et internationaux transportant des dizaines de milliers de touristes.

Selon la directrice du Servie municipal du

Tourisme

, Truong Thi Hong Hanh, Da Nang devrait accueillir près de 362.000 visiteurs, dont 172.000 étrangers, durant les vacances du

Nouvel An lunaire

, soit une augmentation de 23 % en glissement annuel. Il s'agirait d'un bon signe pour le secteur touristique local.

S’efforçant de devenir une destination touristique de premier rang dans la région et dans le monde, la ville de Da Nang a amélioré son système d'infrastructures pour le rendre plus moderne et synchrone, attirant des investisseurs stratégiques tels que Sun Group, Vin Group, DHC, Alphanam, BRG Group, Sovico Holdings, Mikazuki..., contribuant à accélérer le développement du tourisme. Jusqu'en décembre 2023, la ville comptait 16 zones touristiques, 1.285 établissements d'hébergement touristique avec plus de 46.000 chambres.

L'industrie touristique de Da Nang se redresse et se développe fortement, devenant l'un des secteurs économiques clés avec une contribution importante au développement de la ville. -VNA/VI