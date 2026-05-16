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Le total des investissements vietnamiens à l’étranger atteint 713,9 millions d’USD en quatre mois

Le total des investissements vietnamiens à l’étranger, incluant les nouveaux projets et les ajustements de capitaux, a atteint 713,9 millions de dollars au cours des quatre premiers mois de 2026.

 

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