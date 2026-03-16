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Le total des investissements vietnamiens à l’étranger atteint 540,2 millions de dollars en deux mois

Au cours des deux premiers mois de 2026, les investissements vietnamiens à l’étranger ont totalisé 540,2 millions de dollars, soit 2,3 fois plus qu’à la même période de l’an dernier.
    

 

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