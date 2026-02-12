Báo Ảnh Việt Nam

Le total des investissements vietnamiens à l'étranger atteint 238,5 millions de dollars

Le secteur de la construction a enregistré 150,9 millions de dollars, représentant 63,3 % du total ; l’agriculture, la sylviculture et l’aquaculture ont totalisé 30,7 millions de dollars, soit 12,9 % ; le transport et la logistique ont atteint 27,9 millions de dollars, représentant 11,7 %.
    

 

