Le top 500 des plus grandes entreprises du Vietnam (VNR500) et le top 10 des plus prestigieuses entreprises dans les domaines de la pharmacie, de la logistique, du tourisme, du transport et de l'animalerie en 2022 ont été dévoilés le 5 janvier par la compagnie Vietnam Report et le journal en ligne VietNamNet.

En tête de la liste VNR500 se trouvent la sarl Samsung Electronics Thai Nguyen, le Groupe national pétrolier et gazier (PetroVietnam – PVN), le groupe Électricité du Vietnam (EVN), le Groupe de l'essence et du pétrole du Vietnam (Petrolimex), le groupe Hoa Phat, le groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée du Vietnam (Viettel), Vingroup, la Banque vietnamienne pour l’agriculture et le développement rural (Agribank), le groupe The Gioi Di Dong (Mobile World - MWG) et la Banque d’investissement et de développement du Vietnam (BIDV).

Les 10 plus grandes entreprises privées du pays comprennent, entre autres, Vingroup, Mobile World, les groupes Doji, Hoa Phat et Masan…

Le directeur général de la compagnie

Vietnam Report

, Vu Dang Vinh, a salué les stratégies efficaces des entreprises honorées, leurs avancées dans la numérisation et leur nouvel état d'esprit administratif.

A cette occasion, Vietnam Report a lancé un rapport bilingue - Livre blanc économique du Vietnam 2023 - qui passe en revue les réalisations enregistrées par le pays en 2022, recueille les points de vue d'experts et d'hommes d'affaires sur les politiques économiques ainsi que les leçons pour surmonter les difficultés, et avance des prévisions pour l'économie vietnamienne en 2023.-VNA!VI