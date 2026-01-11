Le titre de Miss Tourisme Vietnam 2026 revient à la Hanoïenne Nguyên Phuong Linh

Nguyên Phuong Linh (au centre), originaire de Hanoi, a été couronnée Miss Tourisme Vietnam 2026. Photo : organisateurs

Nguyên Phuong Linh, une candidate de 23 ans originaire de Hanoi, a été couronnée Miss Tourisme Vietnam 2026 lors de la grande finale qui s’est déroulée samedi 10 janvier à Sa Pa, célèbre station de montagne dans le Nord du pays.



La finale en plein air, organisée avec la chaîne de montagnes Hoàng Liên Son en toile de fond, a vu Trân My Lan remporter le titre de première dauphine et Nguyên Huy Ngoc Bao Trân celui de deuxième dauphine.



Née en 2002, Nguyên Phuong Linh mesure 1,71 mètre et est titulaire d’une licence en marketing de l’Université nationale du Vietnam à Hanoi. Elle poursuit actuellement un master en administration des affaires à l’Université nationale d’économie. Tout au long du concours, elle s’est distinguée par son assurance sur scène et son approche axée sur la compréhension culturelle plutôt que sur la seule performance visuelle.



Pendant la période des questions, elle a répondu en vietnamien et en anglais, mettant en lumière les paysages naturels du Vietnam ainsi que la chaleur des sourires, la sincérité, la bienveillance et et l’hospitalité du peuple vietnamien, et plus particulièrement des femmes, comme autant d’atouts majeurs pour attirer les visiteurs internationaux. «Je crois fermement que lorsque les Vietnamiennes rayonnent, le Vietnam brillera», a-t-elle dit. Nguyên Phuong Linh, une candidate de 23 ans originaire de Hanoi, a été couronnée Miss Tourisme Vietnam 2026 lors de la grande finale qui s’est déroulée samedi 10 janvier à Sa Pa, célèbre station de montagne dans le Nord du pays.La finale en plein air, organisée avec la chaîne de montagnes Hoàng Liên Son en toile de fond, a vu Trân My Lan remporter le titre de première dauphine et Nguyên Huy Ngoc Bao Trân celui de deuxième dauphine.Née en 2002, Nguyên Phuong Linh mesure 1,71 mètre et est titulaire d’une licence en marketing de l’Université nationale du Vietnam à Hanoi. Elle poursuit actuellement un master en administration des affaires à l’Université nationale d’économie. Tout au long du concours, elle s’est distinguée par son assurance sur scène et son approche axée sur la compréhension culturelle plutôt que sur la seule performance visuelle.Pendant la période des questions, elle a répondu en vietnamien et en anglais, mettant en lumière les paysages naturels du Vietnam ainsi que la chaleur des sourires, la sincérité, la bienveillance et et l’hospitalité du peuple vietnamien, et plus particulièrement des femmes, comme autant d’atouts majeurs pour attirer les visiteurs internationaux. «Je crois fermement que lorsque les Vietnamiennes rayonnent, le Vietnam brillera», a-t-elle dit.

Top 5 du concours Miss Tourisme Vietnam 2026. Photo : organisateurs

Nguyên Phuong Linh s’était déjà classée parmi les dix finalistes de la catégorie Tourisme à Miss Monde Vietnam 2023. Elle a expliqué que le concours Miss Tourisme Vietnam lui offrait l’opportunité d’approfondir sa connaissance des cultures locales et de promouvoir un tourisme responsable.



« Pour moi, la beauté n’est qu’un point de départ. Le savoir, une vision à long terme et la responsabilité sociale sont ce qui permet aux jeunes d’aller plus loin », a-t-elle affirmé.



La finale de Miss Tourisme Vietnam 2026 a été marquée par les prestations de chanteurs vietnamiens de renom et s’est ouverte sur un grand spectacle de percussions célébrant le patrimoine culturel du pays. Les candidates ont défilé en ao dài (tunique traditionnelle vietnamienne), en maillot de bain et en robe de soirée avant que le jury ne sélectionne les cinq finalistes.



Le concours Miss Tourisme Vietnam, créé en 2008 et relancé en 2022, est organisé tous les deux ans dans le but de sélectionner des ambassadrices culturelles chargées de promouvoir le tourisme et l’image du Vietnam à l’international. – VNA/VI