Le then, chant divin des montagnes, reprend un nouveau souffle à Khanh Xuân

Dans le nord-est du Vietnam, au cœur des montagnes, un souffle ancien reprend vie. À Khanh Xuân, qui est une commune rattachée à la province de Lang Son, les voix du peuple Tày résonnent à nouveau grâce à la renaissance du chant then (hát then), un art vocal traditionnel transmis de génération en génération.

Cette forme de chant sacré et populaire, typique des communautés Tày et Nùng, longtemps menacée d’oubli, est aujourd’hui au centre d’un effort collectif de sauvegarde et de transmission. Et au centre de ce renouveau, il y a un certain Luu Thiên Tuân, passionné depuis l’adolescence.

«Je suis très heureux et très fier de chanter les mots de mon peuple. C’est une passion profonde. Les chants then sont riches d’identité et de sens», confie-t-il.

Tuân a appris à chanter le then dès l’âge de 14 ans, porté par la voix de sa mère. Depuis, il n’a cessé d’écouter, de voyager, de rencontrer des maîtres pour parfaire sa technique. L’ouverture du club hát then - đàn tính de Khanh Xuân en 2022 lui a offert un lieu où se perfectionner et surtout, partager.

Chaque semaine, près de 40 personnes se réunissent trois soirs pour répéter. Parmi ces gardiens de la tradition, Hoàng Thi Nhung, fondatrice du club.

«C’est un honneur pour moi et pour tous les membres du club de faire vivre cette culture populaire. Nous apprenons les uns des autres, et nous voulons transmettre notre savoir à celles et ceux qui, comme nous, aiment profondément le then», souligne-t-elle.

Avec patience, les membres du club maîtrisent les anciens airs, les chants sli, luon, et même des compositions modernes. Certains ont investi dans des đàn tính, les instruments traditionnels, venus directement de Cao Bang. Pour Ma Thi Be, c’est un acte d’amour et de fierté.

«J’ai rejoint le club par passion, mais aussi pour préserver l’âme de notre peuple Tày. Je ressens une grande joie quand je chante nos chants traditionnels», partage-t-elle.

Les membres du club montent sur scène une vingtaine de fois par an, lors de festivals et d’événements culturels. En 2023, les autorités locales leur ont accordé un soutien de 27 millions de dôngs pour s’équiper en sonorisation et costumes. L’année précédente, ils avaient déjà bénéficié d’une formation technique financée par la province.

Mais l’enjeu va au-delà du spectacle. Aujourd’hui, les membres du club investissent dans la transmission intergénérationnelle, avec les enfants du village. Luu Thiên Tuân insiste sur l’importance de cette transmission.

«Les enfants peuvent venir écouter, s’imprégner, observer les anciens chanter. Petit à petit, ils s’habituent, et le then entre dans leur quotidien», dit-il.

Dans ce coin reculé de Lang Son, le hát then ne se contente plus de survivre. Il inspire, unit, et rayonne. Une musique ancienne, une passion moderne, une promesse d’avenir. – VOV/VNA/VI