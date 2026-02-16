Le Têt vietnamien séduit de plus en plus les touristes occidentaux

Le Têt n’est pas seulement la fête traditionnelle la plus importante du Vietnam ; il représente également, pour la province de Lam Dong, une véritable "saison en or" pour stimuler le tourisme, en particulier international. Chaque début d’année, une série d’activités immersives met en lumière les coutumes du Nouvel An lunaire, transformant la période hivernale en une vitrine culturelle à forte attractivité.

À Mui Ne, des établissements tels que The Cliff Resort & Residences organisent depuis plus d’une décennie un "Festival du bánh chưng", devenu un rendez-vous emblématique pour les visiteurs étrangers séjournant à Phan Thiet et dans ses environs. L’événement recrée l’atmosphère traditionnelle de la préparation du gâteau de riz gluant symbolique du Têt, tout en proposant le port de l’áo dài, des séances de calligraphie, la confection de figurines en pâte de riz et la dégustation de spécialités festives. Cette année, plus de 200 touristes internationaux ont participé à l’atelier d’emballage du bánh chưng, contribuant à faire de cette célébration un produit culturel distinctif de la destination.

Au Pandanus Resort dans le quartier de Mui Ne, la série "Printemps serein - Têt des retrouvailles" combine jeux populaires, demande de calligraphies, banquet festif, etc. du 24e jour du dernier mois lunaire au sixième jour du premier mois lunaire de la nouvelle année. Pour de nombreux visiteurs européens, ces animations offrent une immersion directe dans l’atmosphère familiale et communautaire du Têt, sans quitter leur lieu de séjour.

Selon Albert van der Westhuizwn, directeur exécutif du Pandanus Resort, les produits touristiques liés au Têt traditionnel deviennent un levier essentiel pour attirer les visiteurs internationaux en début d’année.

Afin de faire du Têt un produit touristique distinctif, compétitif et durable, les experts estiment nécessaire de structurer une offre professionnelle et cohérente, tout en diversifiant les espaces et les formats d’expérience. Outre les villages artisanaux et le tourisme communautaire, le développement d’animations festives au sein des complexes hôteliers, des stations balnéaires et des zones de loisirs apparaît indispensable, notamment pour répondre aux attentes des visiteurs séjournant longuement durant la saison hivernale.

À Mui Ne. Photo: Vietnam+

De son côté, Tim Grosse, directeur régional Vietnam-Cambodge de Go Vacation Vietnam, souligne que les activités immersives liées au Têt enrichissent considérablement l’expérience des voyageurs. Il insiste toutefois sur la nécessité d’une meilleure coordination entre les resorts, les autorités locales et les tour-opérateurs, afin d’assurer une promotion anticipée, les visiteurs réservant généralement leurs circuits environ six mois à l’avance.

Selon lui, le tourisme expérientiel centré sur la culture locale gagne encore en importance en 2026 : les voyageurs ne se contentent plus de paysages, mais souhaitent comprendre les modes de vie, s'immerger dans les marchés traditionnels ou suivre des cours de cuisine.

Les chiffres confirment cette dynamique. En janvier 2026, Lam Dong a accueilli environ 1,7 million de visiteurs (+23 % sur un an), dont 170 000 étrangers (+41,6 %). Les taux d’occupation hôtelière ont atteint 70 à 85 %, voire 100 % durant les jours de pointe du Têt. Ces résultats illustrent clairement le potentiel du Nouvel An vietnamien comme produit touristique durable et compétitif sur le marché international.-VNA/VI