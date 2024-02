Le Têt Nguyên tiêu se célèbre à la pagode Phât Tich au Laos

Le Têt Nguyên tiêu (connue également sous le nom de Thuong Nguyên), qui se déroule le 15e jour du 1er mois lunaire, la première pleine lune de l'année, a été organisée samedi 24 février à la pagode Phât Tich, au Laos, par des fidèles bouddhistes ainsi que de nombreux Vietnamiens résidant au Laos.

Une cérémonie de prière des Vietnamiens résidant au Laos pour la prospérité du pays, le bonheur du peuple. Photo: VNA

Cet événement annuel joue un rôle important au sein de la communauté vietnamienne du Laos en contribuant à préserver et valoriser la culture traditionnelle du Vietnam.

Cette année, la fête a attiré un grand nombre de participants. Ils ont brûlé des baguettes d'encens pour exprimer leurs souhaits d'une année de paix, de bonheur, de santé, de prospérité et des relations florissantes entre le Vietnam et le Laos.

Pour Têt Nguyên tiêu, on célèbre la fin des festivités du Nouvel An. Les familles vietnamiennes vont au temple pour prier Bouddha et déposer des fleurs. D’autres attacheront leurs souhaits à un bouquet qu’ils laisseront dériver dans la rivière, beaucoup accrocheront des lanternes colorées ou des sentences rouges sur un arbre ou la façade de leur maison, tandis que d’autres lâcheront des lanternes dans le ciel avec l'espoir que leurs souhaits s'envolent vers les Puissances qui les réaliseront… -VNA/VI