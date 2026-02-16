Le Têt et la vague du « retour au village natal »

Depuis quelques années, les réseaux sociaux vietnamiens voient émerger un type de contenu qui semble ancien, mais qui touche pourtant une corde sensible chez les jeunes à l’ère numérique : la mise en images de la vie rurale, en particulier les scènes de cuisine, les préparatifs du Têt et le quotidien familial.

À l’approche du Têt 2026, cette tendance s’est encore accentuée. De nombreuses chaînes personnelles telles que "Út về vườn", "Bếp trên sườn đồi", "Quê nội"...captivent continuellement l’attention du public avec des vidéos authentiques, sans mise en scène, montrant des gestes simples et réels.

Sur la chaîne "Bếp trên sườn đồi", Nguyen Trong Hieu – affectueusement surnommé Tí – emmène ses abonnés, en un peu plus de trois minutes, dans le long processus de fabrication d’une confiture de margose d’un vert translucide, presque jade. La vidéo a dépassé les trois millions de vues. Dans un autre clip ayant franchi les quatre millions, il surprend à nouveau avec une confiture d’aubergines d’une transparence parfaite.

Dans une autre région, Tran Kim Ut, créateur de la chaîne "Út về vườn" suivie par plus de 1,8 million d’abonnés, emprunte une démarche similaire : ramener le public dans les souvenirs du Têt rural du delta du Mékong. Confitures de cédrat, fleurs et feuilles à base de légumes, confiture de cocotier d’eau, de mandarine ou de pamplemousse… Chaque préparation est réalisée avec un soin minutieux.

L’idée de quitter la ville pour la campagne reste une option de vie sérieusement envisagée. Sur TikTok et YouTube Shorts, à l’approche du Têt 2026, quelques recherches suffisent pour tomber sur une multitude de vidéos aux titres très simples : « faire des confitures avec grand-mère », « retour au village pour apprendre à braiser la viande », « aller au marché du Têt avec maman »…

Depuis quelques années, le Têt ne se vit plus seulement dans la cour familiale : il existe désormais dans les vlogs, dans les sons enregistrés en cuisine, dans les albums photo conçus comme de véritables journaux intimes.

Fabriquer des pétards, préparer des "bánh chưng" (gâteaux de riz vietnamiens traditionnels)… sont des mots-clés fréquemment recherchés en ligne. Photo : tienphong.vn

"Je fais des vlogs par peur d’oublier un jour l’image de ma grand-mère préparant les gâteaux près du feu, le bruit des couteaux dans la cour, les mains de mon père collant les couplets de Nouvel An ou les enfants fabriquant des pétards en terre. J’ai tout capturé et assemblé dans une vidéo d’une dizaine de minutes. Je ne m’attendais pas à ce qu’elle atteigne près de 10 000 vues en quelques jours. Beaucoup m’ont écrit qu’ils étaient envahis par la nostalgie du foyer et du Têt d’autrefois", confie Nguyen Tran Đang Khoa, auteur de la vidéo "Têt au village".

Selon lui, de nombreux jeunes, ayant grandi en milieu urbain, sont habitués à un rythme effréné, à la pression professionnelle et à une concurrence permanente. Le Têt devient alors l’un des rares moments où ils peuvent ralentir, revenir aux racines et retrouver des valeurs fondamentales : famille, simplicité, transmission.

Les réseaux sociaux jouent, dans ce contexte, le rôle de catalyseur. Les vidéos montrant le feu qui crépite, les plateaux d’offrandes soigneusement disposés, les plats traditionnels mijotés lentement ou les histoires familiales partagées autour de la table se propagent à une vitesse fulgurante, réveillant une mémoire collective qui semblait parfois s’effacer dans la vie urbaine moderne. -VNA/VI