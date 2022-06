Le Têt Doan Ngo dans la culture vietnamienne

Le Têt Doan Ngo est une fête traditionnelle de certains pays d’Asie et l’une des plus importantes au Vietnam. Survenant le 5e jour du 5e mois lunaire (le 3 juin pour cette année), il s’agit d’une fête pour améliorer la prévention des maux et des maladies. Comme les autres Têt du Vietnam, on fête le Doan Ngo pour honorer la mémoire des ancêtres. Cette année, il tombe le 3 juin.



Le plateau comprend le ruou nêp, des litchis, des prunes, des banh tro pour le culte. Photo: VNA

Dans la tradition de plusieurs pays, ce Têt existe depuis très longtemps. Au Vietnam, il est également connu sous le nom de "chasser la vermine".



Personne ne sait exactement de quand date cette célébration. Si on en croit le folklore, autrefois, les paysans avaient pour coutume de célébrer les bonnes récoltes. Mais dans la chaleur de l’été, les vers et autres insectes faisaient des ravages et détruisaient les récoltes. C’est la raison pour laquelle les paysans préparaient des offrandes de culte pour ainsi chasser la vermine et prier pour une bonne saison de récoltes. Désormais, le Tet Doan Ngo reste profondément ancré dans la culture vietnamienne.

Autrefois, cette fête comprenait de nombreux rites différents, à savoir chasser les insectes compromettant les récoltes, se baigner dans de l’eau parfumée à la coriandre…

À noter que chasser les vers constitue le rite principal de cette fête. Mais dans la vie moderne actuelle, les rites sont simplifiés. Dorénavant seul le culte aux ancêtres est préservé, ainsi que la dégustation de fruits estivaux et plats typiques tels que le ruou nêp.



Selon la légende, si l’on prend du ruou nêp (riz gluant cuit et fermenté pendant quelques jours) dès le matin, toutes les impuretés du corps seraient purgées.



Ainsi, le ruou nêp, les fruits de saison comme le litchi, la prune, la bananas, la pêche ainsi que le banh tro (gâteau fait à base de riz gluant, avec de l'eau de cendres d’herbes et de plantes) sont des incontournables à poser sur l’autel des ancêtres pour leur rendre le culte.

Malgré les vicissitudes du temps, les valeurs culturelles du Têt Doan Ngo ont été soigneusement préservées jusqu’à ce jour. Cette fête constitue une belle tradition et joue un rôle important dans la vie spirituelle des Vietnamiens.