Le terminal international de l'aéroport de Da Nang répond aux normes 5 étoiles de SkyTrax. Photo: VNA

Le terminal international de l'aéroport de Da Nang est officiellement devenu le premier et le seul terminal au Vietnam à être classé 5 étoiles selon les normes de Skytrax, grâce à ses efforts continus pour améliorer les infrastructures et l'expérience des passagers.

Parmi les commodités appréciées par Skytrax, on peut citer les salons de la classe affaires, les poussettes pour bébés, les aires de jeux pour enfants, les salles privées pour mère et enfant, les chariots de shopping, les salles de prière, les comptoirs libre-service, les comptoirs de dépôt de bagages, les portes d'entrée et de sortie automatiques.

En termes d'expérience, le terminal est pionnier dans l'intégration de la culture locale et des spectacles traditionnels dans la diversification des activités de divertissement.

De plus, la police de l'aéroport s'efforce constamment de réduire le temps des procédures d'entrée et de sortie.

Le 12 décembre 2023, le terminal international de Da Nang avait eu l'honneur de devenir le premier terminal d'Asie du Sud-Est à être classé Gold, le niveau le plus élevé selon la certification Welcome Chinese. -VNA/VI