Le tennisman Ly Hoàng Nam grimpe à la 358e place du classement ATP

Auteur d’un beau parcours lors du tournoi ITF Men’s World Tennis Tour M15 à Tây Ninh (Sud), Ly Hoàng Nam a atteint la 358e place mondiale, le meilleur classement de sa carrière.

"J’ai dit que si je ne pouvais pas atteindre le top 100 mondial avant d’avoir 30 ans, j’arrêterais ma carrière professionnelle. Donc, pour atteindre cet objectif, je devrai redoubler d’efforts pour être dans le top 300 cette année", a confié Ly Hoàng Nam, qui a eu 25 ans en février dernier.

Le N°1 d’Asie du Sud-Est a ensuite connu une première moitié de 2022 incroyable avec des victoires consécutives au niveau national et international, en terminant deux fois deuxième de l’ITF Men’s World Tennis Tour M15 en France en mars et en Thaïlande en avril. Un mois plus tard, il a défendu avec succès son titre en simple aux 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games31) tenus au Vietnam. Il a remporté trois titres lors des événements M15 dans sa ville natale de Tây Ninh (Sud) en juin dernier.



Ses performances remarquables ont boosté son classement mondial. Dans le classement ATP du 11 juillet, Ly Hoàng Nam a grimpé à la 358e place, le plus haut rang d’un tennisman vietnamien dans l’histoire. Il a battu son propre record (385e place) qu’il avait établi en novembre 2018.



La victoire aux SEA Games 31 est, à ce jour, son meilleur souvenir.

Ly Hoàng Nam savoure son triomphe au tournoi international M15 à Tây Ninh (Sud). Photo : CTV

En 2019, Ly Hoàng Nam est entré dans l’histoire en tant que premier tennisman vietnamien à remporter une médaille d’or en simple lors des Jeux d’Asie du Sud-Est. Près de trois ans plus tard, il a marqué une nouvelle fois l’histoire du sport national en tant que premier joueur à défendre avec succès son titre."J’étais content parce que j’ai défendu mon titre et cette fois c’était spécial parce que je l’ai gagné au Vietnam", a-t-il déclaré. Et de continuer : "Gagner à domicile, c’est vraiment différent. J’étais aux anges lorsque j’ai soulevé la coupe dans ma ville natale pour la première fois".Trân Duc Quynh, le premier entraîneur de Ly Hoàng Nam, est toujours autant impressionné par son élève. "La passion, l’effort et la persévérance sont les armes qui n’ont cessé de guider Hoàng Nam vers le succès", a-t-il estimé."C’est un joueur travailleur avec une conscience professionnelle. Il veut toujours s’améliorer et va sur le court avec détermination. Il est le tennisman le plus techniquement parfait du Vietnam depuis l’âge de 20 ans", a ajouté M. Quynh.Selon lui, Ly Hoàng Nam n’avait pas une taille idéale (1,75 m) pour le sport de haut niveau. Sa condition physique n’était pas assez bonne et sa technique devait être affinée. Mais avec patience, talent et ambition, il a su combler ses manques et ambition.Un joueur dévouéPour Thai Truong Giang, propriétaire du club Hai Dang Tây Ninh, dont Ly Hoàng Nam est membre, c’est un joueur volontaire entièrement dévoué au tennis. Il est non seulement le membre le plus expérimenté et le plus récompensé du club, mais aussi une idole et un exemple pour ses coéquipiers."Je pense que le tennis est une discipline difficile. Les joueurs doivent s’entraîner et concourir toute l’année pour être à leur top niveau. C’est vraiment dur mais cela m’a transformé en un joueur courageux doté un mental fort", a déclaré Ly Hoàng Nam."Je suis une personne qui aime les défis. Je veux faire des choses que les gens pensent impossible. Je me fixe toujours des objectifs élevés et je les atteins. Je suis maintenant plein d’énergie et de confiance. De puissants rivaux m’attendent. Ce sera difficile mais je suis prêt", s’est-il enthousiasmé.Ly Hoàng Nam participera à de nombreux tournois cette année pour entrer dans le top 300. À la fin du mois, il s’envolera pour la Malaisie pour deux compétitions M25. Il sera de retour au pays pour rejoindre la sélection nationale qui concourra dans le Groupe 3 de la Coupe Davis, en août à Tây Ninh. Puis, il se rendra en Thaïlande pour le Challenger Tour 50."Mon objectif est d’améliorer mon niveau. La compétition Challenger est beaucoup plus difficile que les tournois M15. Je devrai améliorer ma condition physique et ma technique. Mes services devront être plus forts et mes coups plus précis", a-t-il conclu. – CVN/VNA/VI