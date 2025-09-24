Le super typhon Ragasa perd de sa force après avoir pénétré dans la zone maritime du sud du Guangdong (Chine)

Position de l’œil du typhon Ragasa à 16h le 23 septembre. Photo : VNA

Selon le docteur Hoang Phuc Lam, directeur adjoint du Centre national de prévisions hydrométéorologiques, le matin du 24 septembre, après avoir pénétré dans la zone maritime du sud de la province du Guangdong (Chine), le super typhon Ragasa a perdu de son intensité pour tomber au niveau 15 (n’étant plus classé super typhon).

D’après le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, à 07h00, l’œil du typhon se situait à environ 21,3° de latitude Nord et 113,7° de longitude Est, soit à 620 km à l’est de Mong Cai (province de Quang Ninh). Les vents les plus forts près de l’œil atteignaient le niveau 15 (167-183 km/h), avec des rafales dépassant le niveau 17. Le typhon se déplaçait vers l’Ouest-Nord-Ouest à une vitesse d’environ 20 km/h.

À 07h00 le 25 septembre, le typhon devrait se trouver au large des côtes de Quang Ninh – Hai Phong avec des vents de niveau 10-11, rafales dépassant le niveau 13, et s’affaiblir progressivement.

Sous l’effet du typhon, la partie nord de la Mer Orientale connaîtrait des vents de niveau 10-12, près de l’œil du typhon de niveau 13-15, avec des rafales dépassant le niveau 17 et des vagues de plus de 10 m ; la mer serait très agitée.

Du soir du 24 septembre à la nuit du 26 septembre, la région Nord du Vietnam, Thanh Hoa et Nghê An connaîtraient des pluies fortes à très fortes avec des cumuls de 100 à 250 mm, voire plus de 400 mm par endroits.

Ces pluies intenses pourraient entraîner des inondations dans les zones basses, des crues soudaines sur les petits cours d’eau ainsi que des glissements de terrain sur les pentes.-VNA/VI