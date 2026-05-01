Le succès du Carnaval d'Ha Long 2026 confirme les ambitions culturelles de Quang Ninh

Le Carnaval de Ha Long 2026 s'est tenu jeudi soir 30 avril. Photo: VNA

Le Carnaval de Ha Long 2026 s'est tenu jeudi soir 30 avril, rassemblant des représentants des 54 communes, quartiers et zones spéciales de la province de Quang Ninh dans un déploiement spectaculaire de technologies lumineuses modernes.

Bien plus qu'un festival haut en couleur, l'événement a illustré concrètement les efforts de mise en œuvre de la résolution N° 80-NQ/TW du Bureau politique relative au développement de la culture vietnamienne. Quang Ninh réaffirme ainsi sa volonté de transformer son patrimoine en une ressource interne stratégique pour stimuler les industries culturelles à l'ère du numérique.

L'un des points forts de cette édition réside dans l'évolution organisationnelle liée au modèle de gouvernance locale à deux niveaux. La simplification des échelons intermédiaires a permis de mieux mobiliser les ressources culturelles locales et de donner un nouvel élan à la vie culturelle. Pour la première fois, les 54 entités locales se sont réunies, chacune apportant ses spécificités pour composer une mosaïque culturelle unique au cœur de ce site patrimonial.​

Le programme a été marqué par un défilé de rue mettant en scène 59 véhicules miniatures, véritables « musées ambulants » illustrant l'identité, l'histoire et le potentiel économique de Quang Ninh. Sous des éclairages éblouissants, des milliers d'artistes — professionnels et amateurs — ont défilé le long de la route côtière Tran Quoc Nghien, longue de près d'un kilomètre, menant à la scène principale..

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Le Carnaval de Ha Long 2026 a transformé la baie en une scène spectaculaire mêlant technologies modernes et expressions culturelles locales, réunissant pour la première fois les 54 entités de Quang Ninh. Photo: VNA

Parallèlement, la baie d'Ha Long s'est transformée en une scène flottante grâce à un spectacle de lumières coordonné par une flottille de bateaux touristiques. Cette harmonieuse combinaison d'activités terrestres et maritimes a créé une ambiance de festival d'été animée, reflétant le statut de ce pôle touristique international en pleine mutation. L'événement a rassemblé des artistes de renom et des milliers d'artistes amateurs, attirant plus de 80 000 résidents et visiteurs.

Nguyen Thi Thanh Thuy, directrice adjointe du département provincial de la Culture et des Sports, a souligné que le Carnaval de Ha Long n'est pas qu'un simple divertissement, mais un produit phare du tourisme culturel. Il représente une étape concrète dans la mise en œuvre des politiques du Comité central du Parti en matière de développement culturel, axées sur le lien entre la préservation et la promotion du patrimoine et la croissance des industries culturelles, de l'économie nocturne et des services de tourisme durable. À travers les nombreuses activités proposées dans le cadre de la Semaine d'été de la culture, des sports et du tourisme de Quang Ninh, la province entend promouvoir sa culture, sa population et son potentiel touristique dynamique et international, et ainsi inciter les visiteurs à prolonger leur séjour en leur offrant des expériences immersives et variées​

Sous le thème « Carnaval d'Ha Long 2026 – Quand les merveilles illuminent une nouvelle ère », la province espère offrir une saison de festivités impressionnante, unique et riche en émotions, tant pour les résidents que pour les visiteurs.

La forte participation de la communauté, dont des mineurs, des pêcheurs se produisant comme artistes amateurs, témoigne clairement de l'esprit selon lequel « le peuple est créateur de culture ».

Vu Thi Mai, habitante du quartier de Ha Long, a confié que, malgré sa présence régulière au carnaval depuis de nombreuses années, elle a été particulièrement impressionnée cette année par le dynamisme du défilé. Le rassemblement des 54 localités lui a permis d'apprécier pleinement la richesse de la culture locale, renforçant son sentiment de fierté et sa responsabilité quant à la préservation de la beauté de Ha Long, site classé au patrimoine mondial.

​Le festival a également marqué les visiteurs internationaux. Robert Jenkins, un touriste britannique de 32 ans, s'est dit émerveillé par la flotte illuminée dans la baie et l'animation du défilé sur la côte. La diversité des expressions culturelles lui a donné l'impression d'avoir découvert Quang Ninh dans son intégralité en une seule soirée, et le fort sentiment de solidarité l'a particulièrement marqué.

​Le succès du Carnaval de Ha Long 2026 confirme une fois de plus la pertinence de la stratégie de Quang Ninh, qui place la culture au cœur de son développement économique. La mise en œuvre des résolutions du Comité central du Parti et du gouvernement a non seulement contribué à préserver l'identité culturelle, mais a également permis la création de produits touristiques uniques. -VNA/VI