Le succès des SEA Games 31 promeut l'image du Vietnam post-pandémique

Les 31es Jeux d'Asie du Sud-Est étaient initialement prévus en novembre 2021, cependant, en raison des évolutions compliquées de l'épidémie de COVID-19, ils ont été reportés en 2022. Il s’agit de la première édition des SEA Games qui a dû être reprogrammée à cause d'une épidémie.



Au Vietnam – pays hôte des SEA Games 31 et les autres pays d’Asie du Sud-Est, l’épidémie a exercé une forte pression sur la société. L'inquiétude d'un SEA Games sans public était présente.



Cependant, avec une forte détermination et l’engagement de tout le système politique pour retrouver une vie normale, ainsi que des politiques justes, flexibles et efficaces, l’épidémie de COVID-19 a progressivement été contrôlée. Fin 2021, comme la situation épidémique au Vietnam et dans les autres pays d'Asie du Sud-Est a été maîtrisée, les dates des SEA Games 31 ont été fixées.

Le Vietnam remporte l'or du football masculin des SEA Games 31. Photo: VNA



La crainte d'un SEA Games « sans public » a été réellement levée lorsque le gouvernement vietnamien a pris une décision historique: reprendre toutes les activités touristiques à partir du 15 mars 2022.



Enfin, surmontant toutes les difficultés et tous les défis, le soir du 12 mai 2022, des milliers de sportifs et de supporters au stade national de My Dinh et des millions de spectateurs d'Asie du Sud-Est ont assisté à une cérémonie d'ouverture des SEA Games 31 multicolore.



Lors de cet événement qui s’est poursuivi jusqu’au 23 mai, 1.759 médailles dont 525 d’or, 522 d’argent et 712 de bronze ont été remises à des sportifs. La délégation vietnamienne a remporté 205 médailles d’or et a battu les records des SEA Games à 17 des 30 disciplines.

Athlètes vietnamiennes los des SEA Games 31. Photo: VNA





Les SEA Games 31 ont eu lieu dans 12 provinces et grandes villes du Vietnam et les compétitions, que les sportifs du pays hôte participent ou non, ont toujours attiré de nombreux spectateurs. Les tribunes étaient fréquemment pleines de spectateurs, créant une ambiance festive.



Mohammed Djouadj, vice-président de la Fédération Mondiale de Vovinam, président de la Fédération Africaine de Vovinam, a exprimé son impression sur l'organisation par le Vietnam des 31es SEA Games. Selon lui, le gouvernement vietnamien a fait de son mieux pour que les SEA Games soient réussis, améliorant ainsi l'image du pays dans la région et dans le monde.-VNA/VI