Le stade Thien Truong de Nam Dinh prêt pour les SEA Games 31

Le stade Thien Truong de Nam Dinh est actuellement prêt à accueillir les matchs du groupe B du football masculin lors des prochains 31e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), selon Do Dinh Diem, représentant de le comité d'organisation de la province du Nord.

Le groupe comprend la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, le Cambodge et le Laos.



La province de Nam Dinh a élaboré des plans pour la sécurité, la circulation et les soins de santé. Aux côtés des sportifs, il est prévu d'accueillir environ 600 délégués.



Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", comprendront 40 sports avec 526 épreuves et devront attirer environ 10.000 participants.

L’événement biennal était initialement prévu pour la fin de 2021 mais reporté en raison des impacts de la pandémie.



Aux SEA Games 30 en 2019, le Vietnam a terminé deuxième au classement général des médailles, avec 98 médailles d’or, 85 d’argent et 105 de bronze, après les hôtes des Philippines.