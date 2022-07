Le sport s'engage dans le processus de transformation numérique

Au cours des dernières années, de nombreux domaines ont procédé à des changements pour suivre la quatrième révolution industrielle, et le sport ne fait pas exception.

Le sport n'est pas étranger au processus de transformation numérique. Source: Administration nationale des sports

En juin 2020, le Premier ministre a approuvé le programme national de transformation numérique jusqu’en 2025 avec une vision à l’horizon 2030, visant à faire du Vietnam un pays numérique.L’Administration nationale des sports relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a pris des mesures pour aider à atteindre l’objectif de ce programme.Elle a déclaré avoir mis en place un centre d’intégration de données et développé un logiciel à usage commun tel qu’un système d’information de gestion, un système de messagerie électronique, un logiciel de gestion de la base de données des athlètes et un logiciel de gestion de la base de données des résultats de performance des athlètes.L’Administration nationale des sports a également prêté attention au personnel informatique afin de stimuler le développement des applications et des infrastructures informatiques, a-t-elle noté.Ces dernières années, les amateurs de sport se sont familiarisés avec les tournois faisant appel à la haute technologie, surtout depuis l’explosion de la pandémie de Covid-19. De nombreuses grandes courses virtuelles de course à pied, de marche ou de cyclisme avec l’aide d’équipements de pointe ont été organisées.Lors des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) en mai au Vietnam, de nouvelles technologies ont été appliquées à certains sports. Par exemple, les blocs de départ électroniques, les tableaux de bord électroniques et même la technologie de l’arbitre d’assistance vidéo (VAR) ont remplacé l’équipement traditionnel dans les épreuves d’athlétisme.Pour les épreuves de tir, les athlètes ont concouru dans une toute nouvelle arène où des cibles et des appareils électroniques ont été utilisés à la place des cibles en papier et du pointage manuel.Les sports électroniques sont peut-être la démonstration la plus claire du développement des sports sur les plateformes numériques. La pratique des sports électroniques est progressivement devenue populaire au Vietnam au cours des dernières années, mais ce n’est que lorsqu’ils ont été inclus dans des tournois majeurs et professionnels comme les SEA Games qu’ils ont gagné la reconnaissance des gens.Dô Viêt Hung, secrétaire général de l’Association vietnamienne des sports récréatifs et électroniques (VIRESA), a déclaré que l’association avait travaillé en étroite collaboration avec les distributeurs de jeux nationaux et d’autres partenaires pour effectuer des préparatifs approfondis et complets pour les compétitions de sports électroniques aux SEA Games 31.Aux SEA Games 31, il y avait huit catégories de sports électroniques avec 10 événements organisés en continu en 10 jours, attirant la participation de 485 athlètes et entraîneurs, ainsi que plus de 120 assistants de 10 pays régionaux. Près de 900 personnes, dont des officiels techniques et des arbitres internationaux et nationaux, se sont engagées dans l’organisation de compétitions e-sports.Ces statistiques peuvent refléter en partie l’attention du Vietnam et d’autres pays aux sports électroniques, a indiqué Dô Viêt Hung.Alors que chaque aspect social adopte progressivement la transformation numérique, des changements pourraient également être observés dans le sport pour rejoindre la tendance commune, considérée comme cruciale pour le développement des sports dans le contexte actuel. – VNA/VI