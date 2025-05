Le spectacle « Symphonie de l'île verte» avec deux records de Guinness dévoilé à Cat Ba dans la soirée du 30 mai

Après plusieurs mois de conceptualisation, de conception technique et de tests minutieux, le spectacle « Symphonie de l'île verte», financé par Sun Group à hauteur de près de 200 milliards de dongs, sera officiellement inauguré dans la soirée du 30 mai, sur la scène maritime de la plage de Cat Ba, dans la baie éponyme dans la ville de Hai Phong (Nord).

Les visiteurs peuvent bénéficier une réduction du prix de billet allant jusqu'à 45 %, soit seulement 550 000 dongs un billet, en réservant via l'application Sun Paradise Land.

Près de 40 athlètes internationaux étaient présents à Cat Ba près d'un mois avant l'ouverture du spectacle, avec un programme d'entraînement continu dans des conditions météorologiques difficiles. S'entraîner sur l'eau à haute intensité est non seulement un défi technique, mais aussi une épreuve de force physique, d'endurance et de précision de survie.

Voici les raisons pour lesquelles vous devez absolument être présent à Cat Ba dès le 30 mai au soir pour assister à cette performance inédite, qui a établi deux records du monde par Guinness.

« Symphonie de l'île verte»,» est une prouesse artistique, sportive et technologique rare, réalisée au milieu de la mer à Cat Ba. Deux records du monde Guinness viennent d'être établis : « Spectacle de feux d'artifice en jet-ski avec la plus grande formation au monde » et « Athlète de flyboard réalisant le plus grand nombre d'acrobaties en une minute ».

Lors de la soirée d'ouverture, un représentant du Livre Guinness des records sera également présent à Cat Ba pour remettre le certificat, marquant ainsi une étape historique pour l'industrie des arts du spectacle et du divertissement en plein air au Vietnam.

Le spectacle s'inspire de la légende de la fée grue de Cat Ba et de la théorie des Cinq Éléments. Photo : Sun Group

L'intégralité du spectacle est mise en scène et présentée en direct sur une surface marine de plus de 50 000 m², inspirée de la légende de la fée grue de Cat Ba et de la théorie des Cinq Éléments de la culture orientale. Des athlètes internationaux du monde entier se coordonnent dans une formation synchronisée de jetski, flyboard et jetsurf - des sports extrêmes déjà difficiles dans des conditions standard, désormais programmés avec un système de musique, de lumières, de feux d'artifice et de lasers qui correspondent à chaque seconde.

L'athlète Tomasz Kubik réalisant le plus grand nombre d'acrobaties en une minute, un record de Guiness. Photo : Sun Group

Pour être reconnu comme un record du monde sans précédent, le spectacle doit passer trois phases d'évaluation rigoureuses par le Livre Guinness des records. Ce n'est que lorsque tous les documents techniques sont conformes que le Livre Guinness des records dépêche des experts sur place pour procéder à la phase finale d'évaluation, où chaque mouvement est enregistré par des caméras multi-angles, des capteurs de vitesse et une équipe de témoins indépendants. Chaque tour de flyboard de l'athlète Tomasz Kubik est comptabilisé par un équipement spécialisé.

Assister à un spectacle vietnamien organisé, évalué et enregistré selon des normes mondiales est non seulement une fierté, mais aussi une opportunité unique pour le public national et international en cet été à Cat Ba.

Une équipe de jet-ski tire des feux d'artifice établi un record du monde. Photo : Sun Group

Un prix « incroyable » pour un spectacle international des records

Un spectacle en mer produit par des équipes internationales, établissant deux records Guinness, avec près de 40 athlètes produisant au milieu de feux d'artifice, de lumières, de musique et d'une technologie synchronisée uniques – avec un prix rarement accessible.

Actuellement, le « Symphonie de l’île verte» est en vente au prix affiché de 1 000 000 dongs par billet. Un forfait de deux billets coûte 1 500 000 dongs et celui de trois billets seulement 1 800 000 dongs.

Une réduction du prix de billet jusqu'à 45 % pour un le spectacle à deux records du monde appliquée aux visiteurs qui font la réserve des billets via l'application Sun Paradise Land.

En réservant des billets via l'application Sun Paradise Land, vous bénéficierez notamment d'une réduction allant jusqu'à 45 %, les billets individuels étant vendus à seulement 550 000 dongs, un prix rare pour un spectacle de niveau international. Il ne s'agit pas seulement d'un billet pour un spectacle, mais d'une occasion unique d'assister à une performance à deux records du monde en cet été.

Plus qu'un spectacle, il s’agit d’une nouvelle expérience à la découverte de Cat Ba. Photo : Sun Group

Plus qu'un spectacle, il s’agit d’une nouvelle expérience à la découverte de Cat Ba.

Le lancement du spectacle « Symphonie de l’île verte » s'inscrit dans l'écosystème du tourisme de divertissement qui ouvrira ses portes le 30 mai dans la baie de Cat Ba. À quelques pas de la scène du spectacle se trouve le marché nocturne Vui-Fest, où un « circuit gastronomique animé » de Hai Phong est recréé avec cuisine de rue, musique acoustique, aire de jeux et spécialités locales.

Juste à côté, deux restaurants côtiers, le Forest Beach Club et le Sea Beach Club, ouverts toute la journée, servent des produits de mer, des grillades et de la bière artisanale brassée, avec une technologie et des ingrédients entièrement importés d'Allemagne-Sun Kraftbeer, qui sont présents pour la première fois dans le Nord. Du matin au soir, les visiteurs peuvent profiter pleinement d'un voyage en circuit fermé : baignade, shopping, restauration et immersion dans le feu d'artifice de la « Symphonie de l'île verte ».

Par ailleurs, tous ces services sont reliés par un système moderne de voitures et de buggys électriques, fonctionnant en continu depuis la station du téléphérique jusqu'au centre de l'île et aux points d'expérience internes. Les visiteurs peuvent profiter pleinement de leur voyage à la découverte de Cat Ba grâce à ce moyen de transport simple et sans fumée. -VNA/VI