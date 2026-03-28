Le Sommet vietnamien sur le sport explore des pistes pour façonner une nouvelle économie

Délégués participant au Sommet vietnamien de l’économie du sport 2026 (VSES 2026), à Hanoi, le 27 mars. Photo : VNA

Le Sommet vietnamien de l’économie du sport 2026(VSES 2026) s’est ouvert vendredi 27 mars à Hanoi mars, réunissant près de 300 délégués venus explorer le développement du sport comme nouveau moteur économique.



Cet événement, placé sous l’égide du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et co-organisé par l’Autorité des sports du Vietnam, le Comité olympique vietnamien et VietContent, producteur et distributeur majeur de contenus de divertissement et de sport au Vietnam, a rassemblé des représentants d’agences de gestion, d’organisations sportives et d’entreprises, ainsi que des investisseurs et des experts.



Le sommet, placé sous le thème « Façonner une nouvelle économie », a permis de faire dialoguer les points de vue des acteurs politiques, économiques et universitaires, tant au niveau national qu’international. Ce forum vise à clarifier le rôle du sport, non seulement comme activité sociale, mais aussi comme secteur capable de générer de la valeur économique, d’attirer les investissements et de créer une nouvelle dynamique de croissance.



Il a coïncidé avec le 80e anniversaire de la Journée nationale du sport au Vietnam (27 mars 1946-2026) et s’appuyait sur les éditions précédentes de 2023 et 2024. Le programme de cette année a approfondi l’économie du sport, en mettant l’accent sur les données, les marchés, l’investissement et les fondements du développement.



Lors de l’ouverture de l’événement, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hung, a souligné que si le développement d’une économie du sport est inscrit dans les résolutions du Parti et les stratégies sectorielles, il est désormais urgent de reconnaître le sport comme un secteur économique à part entière, doté d’un cadre juridique et institutionnel clair, et capable de contribuer à la croissance nationale.



Le sport contribue non seulement au développement humain global, mais offre également un potentiel économique considérable, a-t-il déclaré, ajoutant que de nombreux pays ont su exploiter cette double valeur, à la fois sociale et économique.



S’appuyant sur l’expérience internationale, le ministre Nguyên Van Hung a souligné l’importance d’organiser des événements sportifs de grande envergure, susceptibles de générer des recettes substantielles et de contribuer directement au PIB.



Selon le responsable, cela exige du Vietnam qu’il adopte une nouvelle approche du développement afin de réduire l’écart avec les pays plus avancés et de saisir les opportunités offertes par cette nouvelle étape de son développement national.



Pendant des années, le sport au Vietnam a été perçu principalement sous l’angle de la performance de haut niveau et de la participation de masse. Or, les tendances mondiales montrent que le sport est devenu un secteur économique majeur, étroitement lié aux médias, au tourisme, au sponsoring, à l’organisation d’événements, aux technologies et aux marchés de consommation.



Bien que le marché national du sport soit encore émergent, les conditions nécessaires à une économie du sport se précisent. Le sommet a donc constitué une plateforme spécialisée pour mettre en relation les acteurs du secteur, sensibiliser le public et promouvoir les opportunités de coopération.



L’un des points forts de cette édition a été la présentation du Rapport sur l’économie du sport au Vietnam 2026, qui fournit des données et des analyses préliminaires sur l’ampleur, la structure, les moteurs de croissance et les modèles de développement du secteur.



Suite à la publication du rapport, cinq sessions thématiques se sont déroulées, couvrant les perspectives mondiales sur le sport en tant que secteur économique, les leçons tirées du modèle d’économie sportive de la République de Corée, les structures de marché et de revenus, les expériences de développement international et les politiques et stratégies pour la construction de l’économie sportive du Vietnam. – VNA/VI