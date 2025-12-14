Le site touristique de la vieille ville de Hôi An triomphe aux World Travel Awards

Hôi An Memories Land, unique complexe combinant spectacles artistiques et villégiature au Vietnam, a été désigné meilleur complexe culturel, touristique et de divertissement au monde pour la quatrième fois consécutive lors des World Travel Awards à Bahreïn. Cette distinction le consacre comme une destination d’exception et un emblème du tourisme mondial.

Le directeur général du complexe a déclaré que ce prix est une excellente façon de promouvoir la culture, les arts et les divertissements vietnamiens et de dynamiser le tourisme dans la vieille ville de Hôi An, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et dans le centre du Vietnam.

Ky uc Hôi An (Hôi An Memories) est un spectacle de 60 minutes retraçant les 400 ans d’histoire et de développement de Hôi An durant l’État du Dai Viêt (Grand Viêt), du XVe au XVIIIe siècle. Présenté sur une scène en plein air au milieu de la rivière Thu Bôn, il fait découvrir la culture et l’histoire vietnamiennes aux touristes du monde entier visitant Hôi An.

Le comité d’administration de Hôi An Memories Land a également déclaré que l’année 2025 a été marquée par un grand succès, avec de nombreux prix et distinctions internationaux décernés au complexe de loisirs par des agences de tourisme.

Situé sur les rives du fleuve Thu Bôn, le complexe a reçu deux prix prestigieux lors des Asia Pacific Enterprise Awards 2025 : celui de la Marque Inspirante et la reconnaissance de sa PDG, Thân Thi Thu Huyên, comme Maître entrepreneur dans le secteur de l’Hôtellerie, de la Restauration et du Tourisme.

Par ailleurs, le complexe a également reçu le prix du « Produit touristique le plus créatif » lors des Vietnam Tourism Awards 2025, décernés par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi qu’un triple prix aux World Luxury Hotel Awards, remportant les catégories Destination culturelle, Complexe hôtelier culturel de luxe et Patrimoine de luxe, et Expérience artistique et culturelle.

Le spectacle Hôi An Memories, lancé en 2018, a été salué comme un spectacle historique de premier plan lors des Best Hotels and Resorts Awards organisés par Wanderlust Tips en République de Corée. Il a également été sélectionné pour être présenté à Times Square, à New York, aux États-Unis.

Hôi An Memories Land a été élu Meilleur complexe touristique et de divertissement culturel au monde quatre années consécutives aux World Travel Awards pour son offre unique, après avoir reçu cette distinction pour la première fois en 2022.

La destination a accueilli plus de 600.000 visiteurs depuis le début de l’année 2025. – VNA/VI