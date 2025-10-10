Le SG Tô Lâm visite une école maternelle et assiste au spectacle célébrant la fondation du Parti du Travail de Corée

Dans le cadre de sa visite d'État en République populaire démocratique de Corée (RPDC), le 9 octobre après-midi, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm a rendu visite à l'École maternelle Kyongsang et à la classe portant le nom du Président Hô Chi Minh.

Il a ensuite assisté à un spectacle artistique présenté par les enfants et offert des cadeaux aux enseignants et aux élèves de l'établissement.

Le secrétaire général Tô Lâm visite la classe portant le nom du Président Hô Chi Minh. Photo: VNA

Fondée en 1954, l'École maternelle Kyongsang était à l'origine un établissement d'enseignement général. Depuis la fin des années 1970, elle s'est spécialisée dans la formation musicale destinée aux enfants talentueux et bénéficie d'un soutien particulier du gouvernement nord-coréen.

Elle entretient également des liens étroits avec l'École maternelle d'amitié Vietnam-RPDC, don symbolique du gouvernement nord-coréen au peuple vietnamien le 8 mars 1978.

Le secrétaire général Tô Lâm et la délégation vietnamienne assistent à un spectacle artistique célébrant le 80e anniversaire de la fondation du Parti du travail de Corée. Photo: VNA

Le soir du même jour, au Stade du 1er Mai à Pyongyang, le secrétaire général Tô Lâm et la délégation vietnamienne ont assisté à un spectacle artistique célébrant le 80e anniversaire de la fondation du Parti du travail de Corée.

Auparavant, le secrétaire général Tô Lâm avait assisté au banquet d'État offert par le secrétaire général du Parti du travail de Corée et président de la Commission des affaires d'État de la RPDC, Kim Jong Un. -VNA/VI