Le SG Tô Lâm trace des orientations clés pour promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a travaillé ce mardi à Hanoï avec le Comité permanent de l'Association d'encouragement aux études du Vietnam afin de définir les orientations de ses prochaines activités.

S'exprimant lors la réunion, le chef du Parti a proposé quatre orientations clés pour l'association dans les années à venir. L'association doit affirmer que la construction d'une société apprenante et de l'apprentissage tout au long de la vie constitue le fondement de la construction d'une nation innovante et apprenante, conformément aux aspirations du Vietnam à un développement rapide et durable. La promotion de l'étude et des talents doit être concrète et efficace, offrant des opportunités de développement à tous les citoyens, notamment ceux vivant dans les régions frontalières, insulaires ou défavorisées, afin d'élever le niveau de connaissance, de développer les ressources humaines et de stimuler la croissance socio-économique.

L'apprentissage tout au long de la vie doit être considéré non seulement comme un besoin individuel, mais aussi comme la clé de l'élévation du niveau intellectuel, du développement des ressources humaines et de l'innovation et des avancées pour un développement socio-économique rapide et durable, aidant ainsi chaque citoyen à devenir un membre utile de la société, a-t-il déclaré.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a travaillé ce mardi à Hanoï avec le Comité permanent de l'Association d'encouragement aux études du Vietnam. Photo: VNA

Selon le chef du Parti, l'association doit accélérer la transformation numérique pour promouvoir l'étude et le développement des talents. Cela comprend le pilotage de dossiers d'apprentissage continu pour les citoyens, en vue d'une application à l'échelle nationale ; l'apprentissage par l'exemple de l'initiative "Alphabétisation numérique – Parlement numérique" de l'Assemblée nationale ; et la transformation des centres d'apprentissage communautaires en pôles d'apprentissage numérique avec accès à Internet et ressources éducatives libres, conformément au programme national de transformation numérique.

L'association doit mobiliser la force de l'ensemble de la société, jouer un rôle de passerelle avec les entreprises, les organisations sociales, les Vietnamiens d'outre-mer et la communauté internationale, afin de créer des ressources durables, transparentes et équitables. Elle doit également innover dans ses méthodes de fonctionnement pour éveiller la culture de l'apprentissage dans tout le pays.

Le secrétaire général a également appelé les ministères, les secteurs et les collectivités locales à intégrer l'apprentissage continu dans leurs plans annuels. Les agences centrales concernées, notamment le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation de masse du Parti et le ministère de l'Éducation et de la Formation, ont été chargées de suivre, d'examiner et de rendre compte de la mise en œuvre au Bureau politique et au Secrétariat. -VNA/VI