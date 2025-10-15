Le SG To Lam rencontre les agriculteurs vietnamiens exemplaires de 2025

À l’occasion du 95e anniversaire de la fondation de l’Association des agriculteurs du Vietnam (14 octobre 1930 – 14 octobre 2025), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, a rencontré, le 14 octobre à Hanoï, 95 délégués représentant les agriculteurs vietnamiens exemplaires et les scientifiques du monde rural de l’année 2025.

Selon le président de l’Association des agriculteurs du Vietnam, Luong Quoc Đoan, ces 95 personnalités honorées ont fait preuve de nombreuses innovations dans le travail et la production. Parmi elles figurent 63 agriculteurs exemplaires issus de 34 villes et provinces, le plus âgé ayant 77 ans et le plus jeune 25 ans, ainsi que 32 scientifiques du monde rural, âgés de 35 à 87 ans.

Lors de cette rencontre, To Lam a adressé ses félicitations à l’ensemble des cadres et membres de l’association à l’occasion de cet anniversaire, ainsi qu’aux 95 lauréats distingués.

Le dirigeant du Parti a souligné que, tout au long de l’histoire nationale, les agriculteurs ont toujours constitué une force stratégique : producteurs de nourriture, gardiens et créateurs de la culture vietnamienne, pilier du bloc de grande union nationale. Il a rappelé que la Résolution N°19-NQ/TW du Comité central identifie l’agriculture comme un atout national et un pilier de l’économie. Malgré les difficultés, le secteur agricole a constamment obtenu des résultats positifs, servant de base solide au développement du pays.

Se disant heureux de constater le nombre croissant de modèles de travailleurs créatifs et de projets scientifiques en milieu rural, le leader du Parti a salué l’esprit d’innovation et la volonté de progrès qui contribuent à valoriser la marque des produits agricoles vietnamiens. Il a indiqué que le Bureau politique procède actuellement à l’évaluation de la mise en œuvre de la Résolution N°19-NQ/TW afin de définir de nouvelles orientations pour le développement de l’agriculture, des paysans et des zones rurales.

Le secrétaire général a insisté sur la nécessité de placer les agriculteurs au centre du processus de développement : « Chaque paysan est un soldat de la sécurité alimentaire, un entrepreneur du terroir, un ingénieur écologique et un gardien des valeurs culturelles rurales », a-t-il déclaré.

Il a également souligné que la science et la technologie devraient devenir le cœur de la production, invitant les chercheurs à se rapprocher des champs, des fermes et des usines de transformation, tandis que les entreprises et coopératives doivent accompagner les paysans dans la standardisation des processus et de la qualité.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, à la rencontre. Photo : VNA

To Lam a exprimé le souhait de voir se construire des campagnes « civilisées, sûres et pleines de solidarité », où chaque village serait un lieu de vie durable, culturel et écologique.

Enfin, il a appelé les agriculteurs exemplaires et les scientifiques du monde rural à devenir des « flambeaux » diffusant l’esprit d’innovation et la volonté d’enrichissement légitime, à soutenir les autres paysans et à être les noyaux moteurs de la mise en place de modèles économiques coopératifs et de chaînes de valeur agricoles fondées sur la technologie moderne. - Việt NamA