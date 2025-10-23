Le SG To Lam reçoit la présidente du Parti communiste finlandais, Tiina Sandberg

Dans le cadre de sa visite officielle en Finlande du 20 au 22 octobre, le matin du 22 octobre (heure locale), à Helsinki, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, a reçu Mme Tiina Sandberg, présidente du Parti communiste finlandais.

Le dirigeant vietnamien a souligné qu’il s’agissait de la plus haute visite d’un dirigeant vietnamien en Finlande, illustrant l’importance particulière que le Vietnam attachait aux relations d’amitié traditionnelles et à la coopération multiforme avec la Finlande. À cette occasion, les deux parties sont convenues d’élever leurs relations au niveau de Partenariat stratégique.

Informant son interlocutrice de la situation du Vietnam, To Lam a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens gardaient toujours en mémoire et appréciaient profondément le soutien des forces progressistes internationales, y compris celles de la Finlande, à la lutte pour l’indépendance et la réunification nationale d’hier, ainsi qu’à l’œuvre actuelle d’édification du socialisme. Il a exprimé le souhait de renforcer la solidarité et la coopération afin de maintenir une croissance dynamique, générer des résultats positifs au bénéfice des peuples des deux pays.

Pour l’avenir, le dirigeant vietnamien a proposé que les deux Partis continuent d’intensifier les échanges et de promouvoir une coopération plus approfondie et plus substantielle, notamment à travers l’échange de délégations et des échanges théoriques. Il a également souhaité maintenir la coopération et la coordination dans les forums multilatéraux auxquels les deux Partis participent, notamment la Rencontre internationale des Partis communistes (IMCWP).

Il a souligné l’importance de promouvoir le rôle de chaque Parti ainsi que des associations d’amitié dans l’échange d’informations, l’organisation d’activités culturelles et de rencontres entre les peuples. Il a aussi souhaité que les deux Partis soutiennent leurs communautés respectives vivant, étudiant et travaillant dans le pays d’accueil. À cette occasion, To Lam a invité Mme Tiina Sandberg et une délégation du Parti communiste finlandais à effectuer une visite officielle au Vietnam dans un proche avenir.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam et Mme Tiina Sandberg, présidente du Parti communiste finlandais. Photo : VNA

Mme Tiina Sandberg, pour sa part, a affirmé que la décision des deux pays de porter leurs relations au niveau de Partenariat stratégique constituait une étape importante dans le renforcement de leur amitié traditionnelle. Elle s’est dite fière de constater que le Vietnam figurait parmi les rares Partis communistes au monde à jouer un rôle actif et efficace dans tous les domaines, tout en représentant une source d’inspiration pour les forces progressistes à travers le monde.

Elle a également informé son interlocuteur des activités conjointes entre le Parti communiste finlandais et l’Association d’amitié Finlande–Vietnam, visant à promouvoir la connaissance du pays et du peuple finlandais, ainsi qu’à préserver la culture et la langue vietnamiennes au sein de la communauté vietnamienne en Finlande.

Les deux dirigeants ont constaté avec satisfaction que le Vietnam et la Finlande partageaient de nombreuses convergences de vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Ils ont convenu de continuer à renforcer la coopération, à approfondir le Partenariat stratégique Vietnam–Finlande, dans l’intérêt à long terme des deux peuples, pour la paix, la sécurité et le développement durable dans la région et dans le monde, tout en réaffirmant leur attachement au règlement pacifique des différends conformément au droit international. -VNA/VI