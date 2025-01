Le SG To Lam formule les meilleurs voeux du Têt aux unités de Sécurité publique et militaires

Le secrétaire général du Parti To Lam visite et formule les meilleures du Têt aux unités de Police et militaire. Photo : VNA

À l'occasion du Nouvel An lunaire du Serpent 2025, dans la soirée du 28 janvier (soit le 29 décembre de l'année lunaire du Dragon), le secrétaire général du Parti To Lam s'est rendu au Centre national de cybersécurité (Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie, ministère de la Sécurité publique).

Le leader du Parti a adressé ses vœux de Nouvel An lunaire aux officiers et soldats en service et félicité les forces ayant découvert, combattu et détruit d’affaires majeurs de crimes de haute technologie. Il a souligné qu'à l'ère actuelle de forte transformation numérique, la garantie de la souveraineté nationale dans le cyberespace était une tâche importante et à long terme et un facteur clé dans la formation d'un cyberespace sûr et stable de tous les pays, y compris le Vietnam.

Dans la soirée du même jour, le secrétaire général du Parti, aussi secrétaire de la Commission militaire centrale, a visité le Centre de commandement, la Défense aérienne - Armée de l'air (ministère de la Défense).

Il a demandé aux dirigeants, officiers et soldats du Centre de saisir fermement la situation, contribuant à la protection des intérêts nationaux, de la souveraineté et de la sécurité nationales. Il a souligné que les dirigeants du Parti, de l'État et de la Commission militaire centrale appréciaient hautement l'esprit de préparation au combat, la protection du ciel et la souveraineté spatiale nationale.

Précisant que la Défense aérienne - Armée de l’air était la force principale de la protection de la Patrie, la première force à devenir régulière, d'élite et moderne, le secrétaire général To Lam a affirmé que les dirigeants du Parti et de l'État reconnaissaient et saluaient les réalisations obtenues les forces de défense aérienne - armée de l'air. Il a souhaité que ces forces continuent à démontrer leur esprit et leur volonté, à maîtriser des technologies techniques plus modernes, à maîtriser l'espace et l'univers, à mener à bien tous leurs missions, en particulier pendant la période où le pays et le peuple accueillaient le Têt traditionnel.

A cette occasion, To Lam a offert des cadeaux aux officiers et aux soldats du Centre national de cybersécurité et du Centre de commandement, de Défense aérienne - Armée de l'air. - VNA/VI