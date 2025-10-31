Le SG To Lam et son épouse terminent avec succès leur visite officielle au Royaume-Uni

À midi le 30 octobre (heure locale), l’avion transportant le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) To Lam et son épouse, ainsi que la délégation vietnamienne de haut niveau, a quitté l’aéroport de Londres-Stansted, marquant la fin de leur visite officielle réussie au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 28 au 30 octobre, à l’invitation du Premier ministre britannique Keir Starmer.

À Londres, le secrétaire général To Lam a eu un entretien avec le Premier ministre Keir Starmer ; rencontré les dirigeants du Parti communiste britannique, le président de la Chambre des Lords, le président de la Chambre des communes, et le Groupe parlementaire d'amitié multipartite avec le Vietnam. Il a rencontré l’ancien Premier ministre Tony Blair et a rendu hommage à Karl Marx au cimetière de Highgate.

Le dirigeant vietnamien a participé à un séminaire sur l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs, à une table ronde d'affaires Vietnam–Royaume-Uni et à la conférence économique de haut niveau Vietnam–Royaume-Uni. Il a rencontré le personnel de l’ambassade et la communauté vietnamienne au Royaume-Uni, prononcé un discours politique à l’Université d’Oxford, et assisté à la cérémonie de remise de plusieurs accords de coopération bilatérale.

Le secrétaire général du Parti To Lam et son épouse terminent avec succès leur visite officielle au Royaume-Uni. Photo: VNA

À l’occasion de cette visite, les deux parties ont convenu d’élever les relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique global, articulé autour de six piliers principaux : coopération politique, diplomatique, de défense et de sécurité ; coopération économique, commerciale, d’investissement et financière ; coopération scientifique, technologique, en innovation, transformation numérique et santé ; coopération dans l’environnement, l’énergie et la transition verte ; coopération en éducation, culture, sport, tourisme, échanges entre les peuples et égalité des droits ; et coordination sur les questions régionales et internationales.

Dans la Déclaration commune, les deux parties se sont engagées à renforcer les échanges entre les organes parlementaires, les groupes d’amitié, les femmes parlementaires et les jeunes députés ; à partager les expériences en matière de supervision et à promouvoir la mise en œuvre des accords bilatéraux signés.

Les deux pays ont convenu de coopérer au développement des centres, dont le Centre financier international du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville et à Da Nang, à travers le cadre du partenariat sur le Centre financier Vietnam–Royaume-Uni.

Les dirigeants des deux pays ont également affirmé leur volonté de mobiliser la finance verte pour soutenir la croissance durable et faible en carbone, tout en partageant outils et expériences dans ce domaine.

Un mémorandum d’accord sur la coopération en science, technologie et innovation sera mis en œuvre dès 2025, favorisant la collaboration dans la santé, la croissance verte et les technologies de pointe, ainsi que la formation de ressources humaines de haut niveau et la commercialisation des résultats de recherche.

Les deux parties ont annoncé la création d’un Partenariat sur l’énergie propre Vietnam–Royaume-Uni, destiné à accélérer la transition vers une économie à faibles émissions et résiliente au changement climatique.

Le Royaume-Uni a réaffirmé son engagement à soutenir le Vietnam dans l’enseignement et la diffusion de la langue anglaise, avec pour objectif de faire de l’anglais la deuxième langue dans les écoles vietnamiennes d’ici 2035.

Les deux pays ont réitéré leur attachement à la paix, à la stabilité, à la sécurité et à la prospérité mondiales, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international, partageant une vision commune d’un ordre international juste, fondé sur le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale. - VNA/VI