Le SG To Lam en visite à l’Académie technique militaire, cap sur l’excellence et l’innovation

Dans la matinée du 17 mars, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, également secrétaire de la Commission militaire centrale, a effectué une visite de travail à l'Académie technique militaire, relevant du ministère de la Défense. Photo : VNA

Dans la matinée du 17 mars, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, également secrétaire de la Commission militaire centrale, a effectué une visite de travail à l'Académie technique militaire, relevant du ministère de la Défense.Présentant le bilan de la période 2020-2025 et les orientations stratégiques pour 2026-2030, le général de division Le Minh Thai, directeur de l'académie, a souligné qu'après près de 60 ans de développement, l'institution s'est affirmée comme une université nationale clé et un centre d'excellence en éducation, formation et recherche scientifique technique de l'armée et du pays.Depuis 2020, l'académie forme des ressources humaines de haute qualité avec plus de 200 docteurs, 1 500 titulaires de master et 3 000 ingénieurs militaires et civils. Actuellement, elle accueille plus de 6 000 étudiants. L'établissement maintient sa position de leader au sein de l'armée et figure parmi les meilleures universités du pays lors des Olympiades étudiantes et des concours nationaux et internationaux d'innovation technique. L'objectif d'ici 2030 est de devenir une université de recherche de premier plan, intégrant le top 700 mondial, avec l'ambition d'atteindre le top 500 à l'horizon 2045.