Le SG Tô Lâm dirige une réunion du Comité central sur la lutte anticorruption. Photo : VNA

Le Comité central de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs a tenu le 29 septembre, à Hanoï, une réunion pour examiner et donner des avis sur les résultats du traitement des affaires de corruption et de gaspillage depuis la 28e réunion, ainsi que sur l’examen et le règlement des projets et ouvrages en retard, prolongés et présentant des risques de pertes et de gaspillages.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, chef du Comité de direction, a présidé la réunion.





Mise en œuvre résolue et méthodique, résultats concrets



Depuis sa 28e réunion (7 juillet 2025), le Comité a mené la lutte contre la corruption de manière résolue et méthodique, enregistrant des résultats significatifs. Les comités du Parti et les organes compétents ont fait preuve d’efforts notables, en coordination étroite, appliquant rigoureusement les quatre exigences et six missions définies par le secrétaire général, chef du Comité de direction, lors de la dernière session.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm. Photo : VNA

Les organes de procédure dans l’ensemble du pays ont engagé des poursuites et enquêtes pour 443 affaires impliquant 1.488 accusés ; mis en accusation 470 affaires/1.296 accusés ; jugé en première instance 512 affaires/1.266 prévenus pour des crimes de corruption, économiques et de fonction. Pour les affaires placées sous la supervision directe du Comité de direction, 4 nouvelles affaires/36 accusés ont été engagées, 60 accusés supplémentaires poursuivis dans 5 affaires ; 5 affaires/72 accusés mises en accusation ; 3 affaires/73 accusés jugées en première instance et 2 affaires/4 accusés en appel. Plusieurs affaires graves, complexes et suivies de près par l’opinion publique ont été jugées conformément au plan.

Parallèlement, les organes compétents ont intensifié la lutte contre les délits de production et de commercialisation de produits contrefaits et de mauvaise qualité, notamment dans l’alimentation et les médicaments. De nombreux réseaux criminels organisés, opérant sous couvert d’entreprises et en collusion avec des cadres dégénérés, ont été démantelés, contribuant à rétablir la confiance de la population et à protéger un environnement d’affaires sain.

Le travail d’inspection, de supervision et de discipline au sein du Parti a également été renforcé. Depuis la 28e session, 13 organisations du Parti et 190 membres ont été sanctionnés. Le Comité central, le Bureau politique, le Secrétariat et la Commission centrale de contrôle ont pris des mesures disciplinaires à l’encontre de 8 hauts responsables relevant de leur gestion, portant à 19 le nombre total de cadres de ce niveau sanctionnés depuis début 2025.





Examen et traitement de milliers de projets en retard



Le gouvernement et le Premier ministre ont mené un examen de 2 991 projets en retard ou stagnants (susceptibles de provoquer pertes et gaspillages). Ces projets ont été classés en 7 groupes, avec des solutions spécifiques. En particulier, 11 projets prioritaires font l'objet d'un suivi étroit par le Comité du Parti du gouvernement, avec des solutions déjà définies pour 6 d’entre eux.

Par ailleurs, le gouvernement a accéléré le traitement de 10 971 biens immobiliers publics excédentaires. L’Inspection gouvernementale a, de son côté, contrôlé 563 projets et ouvrages en difficulté ou peu efficaces.

Les mesures de prévention de la corruption et du gaspillage se sont révélées de plus en plus substantielles, en lien avec la mise en place de l’administration locale à deux niveaux et avec la promotion du développement socio-économique. La Commission centrale de contrôle a innové ses méthodes, en mettant l’accent sur la supervision et la prévention précoce, avec des résultats initiaux positifs. Les ministères, branches et localités ont intensifié l’application des technologies et de la transformation numérique dans les services publics, facilitant la prévention des dérives.





Volonté de régler définitivement les projets et affaires pendants



Pour la période à venir, le Comité de direction a demandé aux comités du Parti et organes compétents de concentrer leurs efforts afin de clore rapidement les affaires graves et complexes suscitant l’attention de l’opinion publique. Objectif : d’ici fin 2025 et avant le XIVe Congrès national du Parti, achever les enquêtes, mises en accusation et jugements de 22 affaires, et conclure la vérification et le traitement de 6 dossiers.

Parmi ces affaires figurent celles liées au groupe Thuận An (phase II), aux projets de construction des hôpitaux Bạch Mai et Việt Đức (sites 2), au centre opérationnel de VICEM, ainsi qu’aux délits dans le domaine de la sécurité alimentaire et à l’affaire survenue à l’Institut central de psychiatrie médico-légale.

Le Comité de direction a également insisté sur la nécessité de régler définitivement les projets en retard, notamment les 11 prioritaires, et d’achever rapidement les inspections des 563 projets identifiés, afin d’éviter pertes et gaspillages. Le traitement des biens publics excédentaires dans les localités doit être accéléré, en veillant à prévenir toute dégradation, occupation illégale ou dilapidation.





Accent sur la prévention précoce et la transparence



Le Comité de direction a souligné l’importance du contrôle strict du pouvoir, de la construction d’une administration locale intègre, véritablement au service du peuple. Le renforcement de l’inspection et de la supervision, notamment au niveau de base, doit aller de pair avec l’écoute de l’opinion publique afin de détecter et sanctionner rapidement les comportements négatifs dans le traitement des affaires des citoyens et des entreprises.

La ligne directrice est de passer résolument à la prévention de la corruption et du gaspillage “dès l’amont, de loin”, en corrigeant les lacunes institutionnelles et juridiques, en renforçant la transparence et la responsabilité dans l’action publique. L’application des technologies, la transformation numérique et l’éducation à l’intégrité pour les cadres, les membres du Parti et la population doivent être intensifiées. La supervision devra cibler les domaines sensibles tels que la gestion foncière, les ressources naturelles, les mines, l’énergie, les finances et biens publics, la sécurité alimentaire et les projets d’envergure.

Le Comité de direction a en outre demandé d’achever rapidement le bilan global de la lutte contre la corruption, le gaspillage et les comportements négatifs durant le mandat du XIIIe Congrès, ainsi que le récapitulatif des enquêtes, mises en accusation et jugements des affaires majeures récentes.

Lors de cette réunion, le Comité de direction a décidé d’inclure dans la liste des affaires placées sous sa supervision directe l’affaire d'“Abus de fonctions et de pouvoirs dans l’exercice d'une fonction publique” survenue à la Polyclinique de la région des Hauts Plateaux.- VNA/VI