Le SG To Lam assiste au lancement du site web officiel du 14e Congrès national du du PCV

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam To Lam. Photo : VNA

Le journal Nhan Dan (Peuple) a organisé cet après-midi à Hanoï la cérémonie de lancement du site web officiel du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, disponible à l'adresse https://daihoidangtoanquoc.vn en présence du secrétaire général To Lam.



Des membres du Bureau politique, du Secrétariat du Comité central du Parti, des dirigeants des organes centraux et locaux, ainsi que des représentants des médias et des institutions concernées étaient également présents.



Dans son discours d'ouverture, Le Quoc Minh, membre du Comité central du Parti et rédacteur en chef du journal Nhan Dan, a souligné que la création de ce site web spécialisé réaffirmait le rôle du journal comme principal organe de presse du Parti, de l'État et du peuple.

Photo : VNA





Cette plateforme numérique fournira des informations officielles, précises et actualisées sur les activités du Congrès. Elle servira également de base de données historique et d'outil de communication moderne, utilisant des technologies telles que l'intelligence artificielle pour favoriser l'interaction citoyenne et recueillir les contributions aux documents du Congrès.



Dans son discours, le secrétaire général To Lam a souligné l'importance stratégique du site web dans le contexte actuel de surabondance d'informations et de défis liés au cyberespace. Il a insisté sur le fait que, face à la prolifération d'informations fausses et déformées, les canaux officiels doivent devenir des piliers solides de la confiance du public et des instruments puissants dans la lutte idéologique et culturelle.



Il a exigé que le site web fonctionne selon des normes de sécurité élevées, avec des mécanismes de surveillance et de réponse permanents aux cyberattaques potentielles. Il a également souligné que tout le contenu doit respecter scrupuleusement les directives du Comité central, du Bureau politique et du Secrétariat, en évitant les suppositions et les erreurs. Les informations doivent être précises, concises, accessibles et esthétiquement soignées, avec des formats intégrés tels que du texte, des infographies et des vidéos, adaptés aux publics nationaux et internationaux.



Il a également souligné que le site web remplit des fonctions essentielles pour différents publics. Pour les cadres et les membres du Parti, ce sera un « manuel électronique » contenant des documents, des calendriers et des règlements. Pour les citoyens, ce sera un espace fiable pour accéder aux documents du Congrès, comprendre les politiques et exercer leurs droits et devoirs. Pour la diaspora et la communauté internationale, ce sera une « fenêtre ouverte sur le Vietnam », présentant un pays renouvelé, discipliné, culturellement solide et engagé dans l'intégration mondiale.



Le leader du Parti s'est dit confiant que l'équipe responsable – journalistes, rédacteurs, techniciens et experts en données – agira avec professionnalisme, fermeté politique, éthique irréprochable et maîtrise des outils numériques, devenant ainsi de véritables « combattants » de l'information.



À l'issue de l'événement, le secrétaire général To Lam, accompagné d'autres hauts responsables du Parti et de l'État, a procédé au lancement officiel du site web.



Le site web, développé par le journal Nhan Dan, propose plusieurs rubriques spécialisées telles que : « En route vers le 14e Congrès national du Parti », « Bilan du 13e Congrès », « Contributions aux projets de documents », « Discours du secrétaire général », « Règlement du Parti » et « Contenu multimédia ».



Il intègre également pour la première fois des technologies avancées, telles qu'un chatbot à intelligence artificielle et une carte interactive des dirigeants du Parti à travers l'histoire, offrant ainsi une expérience d'information moderne et accessible à un large public, tant au pays qu'à l'étranger. - VNA/VI