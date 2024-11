Le SG Tô Lâm assiste à une émission en l’honneur du 70ᵉ anniversaire du "Déplacement vers le Nord" de militaires et civils du Sud

Photo: VNA

Une émission spéciale intitulée "Profonds sentiments, liens éternels" a été organisée samedi soir dans les provinces de Ca Mau, Thanh Hoa et Hai Phong, sous forme de triplex télévisé, pour célébrer le 70ᵉ anniversaire du "Déplacement vers le Nord" de militaires et civils du Sud (1954-2024), un moment emblématique de l'histoire vietnamienne.

Dans la province de Cà Mau, la cérémonie a été honorée par la présence du secrétaire général du Parti Tô Lâm.

La célébration a recréé le déplacement important des forces dans l'histoire du Vietnam, qui a contribué à la victoire de la lutte pour la réunification nationale. La décision d'envoyer des militaires et civils du Sud au Nord a démontré la profonde vision stratégique du Président Hô Chi Minh et du Comité central du Parti, en créant les bases pour l’édification du Nord socialiste et en consolidant la force pour la lutte pour la réunification du pays. Le "Déplacement vers le Nord" a démontré l'esprit patriotique et la volonté de chaque Vietnamien et de sa famille prêts à se sacrifier et à contribuer à la cause commune de la nation, démontrant aussi la solidarité étroite entre le Nord et le Sud.

Pour rappel, en 1954, selon la Conférence de Genève, notre pays adopta le 17e parallèle comme frontière militaire temporaire. À la fin de 1954 et au début de 1955, les navires amenèrent des militaires et civils du Sud vers le Nord, emportant avec eux le désir ardent d'une journée de retrouvailles et de réunification. Au lieu de deux ans, les militaires et civils du Sud perdirent 21 ans pour réaliser leur promesse de retour lorsque le pays fut complètement unifié.

Lors de la célébration s'est tenu un spectacle composé de trois chapitres : "Le désir d'unité", "Une bande du pays brillante" et "Gloire du Vietnam".

À cela s'est ajout le documentaire "Solidarité - La force pour construire un Vietnam en essor", qui montre que, tout au long de l'histoire du pays, la solidarité a toujours été la ligne directrice de toutes les actions visant à remporter une victoire glorieuse.

Ce "Déplacement vers le Nord" reste un symbole fort du patriotisme et de la détermination du peuple vietnamien, unissant civils et militaires dans un même élan de solidarité pour la réunification nationale.

Auparavant, le secrétaire général To Lam et un groupe de travail du ressort central avaient visité le vestige national, l'endroit de "Déplacement vers le Nord", sur la rive sud de la rivière Doc, chef-lieu éponyme, district de Tran Van Thoi, province de Ca Mau. - VNA/VI