Le SG To Lam assiste à la signature d'accords de coopération au Cambodge

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, et le président du Parti du peuple cambodgien (PPC), Hun Sen, ont assisté le 6 février à Phnom Penh à la signature et à l'échange d'accords de coopération entre ministères, agences et localités vietnamiens et cambodgiens.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man y étaient également présents.

Les dirigeants ont assisté à la signature d'un accord de coopération pour la période 2026-2030 entre le Comité du Parti du ministère vietnamien des Affaires étrangères et la Commission des relations extérieures du Comité central du PPC.

Onze autres documents ont fait l'objet d'échanges, dont le Plan de coopération 2026 entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le ministère cambodgien de l'Intérieur, ainsi qu'un accord de coopération entre le ministère vietnamien des Affaires ethniques et religieuses et le ministère cambodgien des Cultes et des Religions et une série d'accords de coopération entre la province vietnamienne de Tay Ninh et les provinces cambodgiennes de Svay Rieng, Prey Veng et Tbong Khmum ; ainsi qu'entre la province vietnamienne de Dong Nai et les provinces cambodgiennes de Kratie, Mondulkiri, Tbong Khmum, Kampong Cham, Kampong Thom et Stung Treng.

Signature d'un accord de coopération pour la période 2026-2030 entre le Comité du Parti du ministère vietnamien des Affaires étrangères et la Commission des relations extérieures du Comité central du PPC. Photo: VNA

La visite d'État en cours au Cambodge du secrétaire général To Lam devrait marquer un tournant et ouvrir une nouvelle ère pour les relations bilatérales, caractérisée par une confiance politique accrue, une coopération plus large et plus approfondie, et une connectivité renforcée. Elle permettra de créer des liens plus étroits et plus concrets dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, et ainsi de développer des intérêts stratégiques interdépendants dans des secteurs clés tels que le commerce, l'investissement, les chaînes d'approvisionnement, l'agriculture, l'industrie de transformation, les infrastructures, l'énergie et le transport. -VNA/VI