Le SG To Lam assiste à la mise en chantier du Musée du Parti communiste du Vietnam

Pour célébrer le 96e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) (3 février 1930 - 3 février 2026) et saluer le succès du 14e Congrès national du Parti, le Bureau du Comité central du PCV a organisé, dans la matinée du 3 février à Hanoï, la cérémonie de lancement des travaux du Musée du Parti communiste du Vietnam.



L’événement s’est déroulé en présence du secrétaire général du PCV, To Lam, du Premier ministre Pham Minh Chinh, de dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’État, ainsi que de représentants du corps diplomatique et d’organisations internationales.

Lors de la mise en chantier du Musée du Parti communiste du Vietnam. Photo : VNA





S'exprimant lors de la cérémonie, le chef adjoint du Bureau du Comité central, Vo Thanh Hung, a souligné l'importance historique de cet ouvrage, qui témoigne d'un profond respect pour le parcours glorieux du Parti durant son processus de développement. Selon lui, ce musée ne sera pas seulement un lieu de conservation de documents et d'archives inestimables, mais aussi un espace reflétant de manière vivante le parcours révolutionnaire glorieux du Parti et de la nation. Véritable « haut lieu rouge », il est destiné à forger l'idéal et l'éthique révolutionnaires des cadres, des membres du Parti et de la population, en particulier les jeunes. Il permettra également de présenter aux partenaires internationaux le rôle historique et les contributions majeures du Parti à la cause de la libération nationale dans le monde.



L'ouvrage est conçu comme une œuvre architecturale emblématique, fusionnant la culture millénaire de la nation avec une esthétique moderne et solennelle. Symbolisant la « Citadelle d'acier prenant son essor », le musée intégrera les technologies numériques pour devenir un établissement intelligent de premier plan mondial. Il exprime la grande union nationale et le lien indéfectible entre le Parti et le peuple dans la défense de l’indépendance, de la liberté et du bonheur.



Outre la collecte de 5 000 documents et objets historiques, l'investisseur met l'accent sur le recrutement et la formation d'un personnel hautement qualifié pour assurer une gestion optimale. Le musée devrait entrer en service au deuxième trimestre 2029 et sera officiellement inauguré le 3 février 2030, à l'occasion du centenaire de la fondation du Parti. -VNA/VI